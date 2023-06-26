Какой новый автомобиль выгоднее: бензиновый или дизельный

Споры между автомобилистами о том, какие автомобили лучше – с бензиновыми, или дизельными моторами – не утихают. Мы сравнили три популярных машины на украинском рынке и посчитали стоимость их владения.

О том, автомобили с какими моторами выгоднее, читайте в материале РБК-Украина .

В сравнении учувствуют три популярных на нашем рынке авто, которые доступны украинским покупателям с бензиновыми и дизельными моторами – Renault Duster, Skoda Octavia и Hyundai Tucson.

В подсчетах учитывались стоимость машины, расход топлива в смешанном режиме за 15 000 км и собственно его стоимость. Последний показатель взят со стелы одной из премиальных сетей АЗС: дизтопливо – 45 грн/л, а А-95 – 47 грн/л.

Renault Duster

Один из самых доступных кроссоверов рынка предлагается с 1,6-литровым бензиновым мотором на 115 л. с., а также с 110-сильным турбодизелем объемом 1,5 литра. В базовой версии и приводом на переднюю ось машины оценены в 658 700 и 738 800 грн соответственно. Таким образом, дизельное авто дороже на 80 100 грн.

В смешанном режиме "бензинка" потребляет 8,1 л/100 км, а дизельная модификация – 4,7 литра. Таким образом, владелец бензинового "Дастера" за первые 15 тысяч километров потратит на бензин 57 105 грн, тогда как дизельный вариант потребует на топливо только 31 725 грн.

Skoda Octavia

Для чешского лифтбека единственный дизельный двигатель, объемом 2,0 литра (150 л. с.), доступен только в максимальной комплектации и оценен в 1 180 715 грн, потому и сравнили мы его с топовым 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 190 л. с. за 1 148 479 грн. Таким образом, дизельная версия дороже на 32 236 грн.

Обе модификации оснащены роботизированной трансмиссией DSG на 7 передач. "Бензинка" в смешанном режиме потребляет 6,1 л/100 км, тогда как турбодизель довольствуется лишь 3,9 л/100 км. За первые 15 тысяч км для заправки дизельной машины понадобится 26 325 грн, за тот же пробег ее бензиновый "родственник" потребит топлива на 43 005 грн.

Hyundai Tucson

Популярный корейский кроссовер оснащен несколькими двигателями. В нашем сравнении - базовый атмосферный бензиновый вариант объемом 2,0 литра (156 л. с.) с 6-ст. АКП, а также 1,6-литровый турбодизель на 136 "сил", который работает в сочетании с 7-ступенчатым "роботом" DCT. Оба варианта имеют привод на переднюю ось. В комплектации Dynamic "бензинка" оценена в 1 129 300 грн, на ценнике дизельной машины указано 1 253 600 грн. Разница в цене – 124 300 грн.

В смешанном режиме авто с 156-сильным бензиновым двигателем потребляет 8,3 л/100 км, модификация с дизельным мотором в смешанном режиме имеет аппетит на уровне 4,8 л/100 км. Таким образом, на бензин владелец бензинового Tucson потратит 58 515 грн, в случае же с дизельной машиной на топливо потребуется только 32 400 грн.

Что выгоднее?

Наше сравнение подтвердило многолетнюю аксиому, согласно которой дизельные автомобили дороже, но требуют меньше средств на повседневную эксплуатацию. Но в разнице стоимости как раз и кроется время окупаемости дизельного авто. Таким образом, Skoda Octavia на "солярке" окупится быстрее всего, тогда как дизельный Hyundai Tucson из-за большей разницы с бензиновым "родственником" окупаться будет дольше.

Автомобилистам перед покупкой нового авто нужно решить – если пробеги будут небольшими, то стоит внимательнее присмотреться к бензиновой версии, если же предполагаются дальние путешествия, то предпочтительнее именно машина с дизельным двигателем.