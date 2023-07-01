Пальне дорожчає. Але ці поради допоможуть заощадити гроші на АЗС

Регулярно обслуговуйте авто

Перевіряйте стан свого авто! Незначні поломки можуть привести до збільшення витрати пального. Наприклад, неправильний тиск в шинах або забруднений повітряний фільтр можуть підвищити витрати бензину та дизелю аж на 10%.

Не захоплюйтеся кондиціонером

Якщо ви ще не знали, то кондиціонер збільшує витрати пального на 10-20%! Відключіть його, особливо коли вирушаєте у короткі поїздки або коли їдете з низькою швидкістю. Адже у таких випадках толку від нього - нуль.

Використовуйте круїз-контроль

На довгих відстанях або на шосе використовуйте круїз-контроль. Це допоможе підтримувати постійну швидкість і зменшити витрати пального.

Не перевищуйте швидкість

Їздіть з розумними оборотами й зі сталою швидкістю, уникайте частих натисків на педалі газу або гальм. І пам’ятайте: великі швидкості, різкі зупинки та старти серйозно підвищують витрати палива.

Складіть правильний маршрут

Намагайтесь уникати годин пік. Використовуйте системи навігації, щоб обрати найкоротший маршрут до місця призначення та уникнути пробок. Крім того, спробуйте об'єднати кілька виїздів в один, щоб зменшити кількість поїздок.

Оберіть правильне пальне

Деякі автомобілі ефективніше працюють на окремих видах пального. Відповідно до рекомендацій виробника, виберіть той бензин чи дизель, який найкраще підходять для марки вашого автомобіля.

Зменшіть час простою

Якщо ви зупинилися більш ніж на хвилину - краще заглушити двигун автомобіля.

Сідайте за кермо тільки за потреби

Для коротких відстаней можна використовувати велосипед або йти пішки. Також можна скористатися самокатом, громадським транспортом, каршерінгом. Це не тільки допоможе вам заощадити на паливі, але і знизить навантаження на дороги та допоможе зменшити викиди CO2. Одним словом, не потрібно їхати на авто за лимонадом у магазин, що знаходиться через дорогу від вашого дому.

Уникайте непотрібного навантаження

Багажник на даху, навантаження у багажнику - все це збільшує витрати пального. Тому порада: викиньте з авто зайвий мотлох, яким ви не користуєтеся.

Крім того, старайтеся купувати пальне в ранкові години або пізно ввечері, коли на вулиці прохолодніше, і не нехтуйте всеможливими програмами лояльності від АЗС.