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Бензин и дизель подорожают? В Украине вернули довоенные налоги

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Киев, Суббота 01 июля 2023 06:00
Бензин и дизель подорожают? В Украине вернули довоенные налоги Фото: на украинских АЗС ожидается рост цен на топливо (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Налоги на топливо в Украине с 1 июля 2023 года автоматически вернулись на довоенный уровень. Это означает, что в ближайшее время вырастут цены на АЗС.

РБК-Украина рассказывает, как могут подорожать бензин, дизель и автогаз.

Почему вырастут цены

Из-за полномасштабного вторжения России и потери почти 80% рынка топлива Украина в марте 2022 года снизила налоги на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. В частности, были отменены акцизы, а ставка НДС уменьшилась с 20% до 7%.

Спустя несколько месяцев ситуация наладилась, но снижение налогов сократило бюджетные поступления. Уже осенью акцизы частично вернули.

Отметим, наполнение бюджета является центральным вопросом в сотрудничестве Украины с МВФ. И при подготовке новой программы на 15,6 млрд долларов одним из условий было возвращение налогов на топливо на довоенный уровень.

Согласно закону от марта 2022 года действие налоговых льгот завершается 30 июня 2023 года. Поэтому с 1 июля новые акцизы и НДС по ставке 20% начнут действовать автоматически.

На сколько подорожает топливо

Увеличение налогов на топливо в любом случае приведет к росту розничных цен. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что цены на бензин могут вырасти примерно на 11 гривен за литр, на дизельное топливо - на 8 гривен, на автомобильный газ - на 3 гривен.

То есть, если на конец июня средние цены на бензин А-95 находились на отметке 44,55 гривен, то они могут подняться до 55,55 гривен. Соответственно, дизельное топливо с 42,95 почти до 51 гривны, а автомобильный газ с 21,83 почти до 25 гривен за литр.

В то же время директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует, что бензин в среднем подорожает на 12 гривен, дизель - на 10 гривен, автогаз - на 5 гривен.

Что может сдержать цены

Сергей Куюн допускает, что уровень подорожания будет меньшим, если трейдеры согласятся снизить наценку.

"Думаю, произойдет определенная амортизация за счет снижения розничной наценки, но 11 гривен за литр рынок "не проглотит", соответственно, будет где-то 7-8 гривен по бензину и 5-6 по дизтопливу плюс к действующей цене. Газ подорожает на 3 гривны за литр, потому что наценка на нем меньше и возможностей для амортизации нет", - отмечает он.

В Национальном банке Украины не исключают, что рост цен будет несколько сдержан за счет снижения мировых цен на нефть и, возможно, снижения торговой маржи внутренними трейдерами. Как рассказали в НБУ в комментарии РБК-Украина, некоторые АЗС уже делали такое снижение в рамках акционных предложений.

Подробнее о причинах подорожания читайте в материале "Финальные "скидки" на АЗС. В Украине поднимут цены на бензин, чтобы помочь госбюджету".

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что еще подорожает с 1 июля.

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