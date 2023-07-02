Пью таблетки, но давление все равно высокое. Кардиолог назвала реальные причины
Постоянный прием препаратов при гипертонии - необходимое условие для людей с высоким давлением. Однако бывает так, что таблетки не помогают.
Почему такое случается, рассказала в Instagram кардиолог Анна Калиневич.
Какие причины влияют на эффективность лечения
- Соль
В вашем рационе много поваренной соли. Запомните, что гипертоникам можно употреблять до 5 г соли в сутки. Поэтому никаких солений, вяленой рыбы и т. д.
Обратите внимание: скрытая соль содержится в соусах, кетчупах, сосисках, колбасных изделиях, сырах, фастфудах, полуфабрикатах.
- Обезболивающие
Пациенты с артрозами коленных, тазобедренных суставов, заболеваниями позвоночника часто принимают НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты. Такие лекарства могут повышать давление. Поэтому перед приемом препаратов следует проконсультироваться с кардиологом.
Нимесулид, индомецатин, диклофенак, целекоксиб - повышают артериальное давление, а вот мелоксикам, кетопрофен, ацтелофенак - не влияют на уровень АД.
- Напитки
Чрезмерное употребление алкоголя, энергетических напитков повышают уровень АД. Если у вас гипертония, от спиртных и возбуждающих напитков следует отказаться.
- Другие причины
Влиять на давление может синдром обструктивного апное сна - не простой храп, а храп с остановкой дыхания.
Неисправный тонометр или неправильная техника измерения АД могут вас попросту дезинформировать.
Как правильно измерять давление
Для механического тонометра:
- Наложите манжет на плечо (2-3 см выше кубитальной ямки)
- С помощью груши нагнетайте воздух в манжет
- Фонендоскоп держите на артерии
- Выпустите равномерно воздух из клапана
- Зафиксируйте показатели появления и исчезновения тонов
Начало звуковых тонов - систолический, исчезновение - диастолический показатель.
Для автоматического тонометра:
- Отдохните 5 минут
- Сядьте на стульчик с прямой спиной, обе стопы должны быть на полу
- Разместите руку на уровне грудной клетки или сердечного участка
- Не двигайтесь, не разговаривайте, пока аппарат не измерит АД
Фото: instagram.com/dr.fediv
И помните, "рабочего давления" не существует. Если ваши постоянные показатели 140/90 и выше, вам следует обратиться к кардиологу. Даже если вам кажется, что вы хорошо себя чувствуете.
Раньше мы писали, как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра.
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