П'ю таблетки, але тиск все одно високий. Кардіолог назвала реальні причини
Постійний прийом препаратів при гіпертонії - необхідна умова для людей з високим тиском. Проте буває так, що таблетки не допомагають.
Чому таке трапляється, розповіла в Instagram кардіолог Анна Калиневич.
Які причини впливають на ефективність лікування
- Сіль
У вашому раціоні забагато повареної солі. Запам'ятайте, що гіпертонікам дозволено вживати до 5 г солі на добу. Тому ніяких солінь, в'яленої риби і т. д.
Зверніть увагу: прихована сіль міститься в соусах, кетчупах, сосисках, ковбасних виробах, сирах, фастфудах, напівфабрикатах.
- Знеболюючі
Пацієнти з артрозами колінних, тазостегнових суглобів, захворюваннями хребта часто приймають НПЗП - нестероїдні протизапальні препарати. Такі ліки можуть підвищувати тиск. Тому перед прийомом препаратів варто проконсультуватися з кардіологом.
Німесулід, індомецатин, диклофенак, целекоксиб - підвищують артеріальний тиск, а от мелоксикам, кетопрофен, ацтелофенак - не впливають на рівень АТ.
- Напої
Надмірне вживання алкоголю, енергетичних напоїв підвищують рівень артеріального тиску. Якщо у вас гіпертонія, від спиртних і збудливих напоїв варто відмовитися.
- Інші причини
Впливати на тиск може синдром обструктивного апноє сну - не простий храп, а храп з зупинкою дихання.
Несправний тонометр або неправильна техніка вимірювання АТ можуть вас просто дезінформувати.
Як правильно міряти тиск
Для механічного тонометра:
- Накладіть манжет на плече (2-3 см вище кубітальної ямки)
- За допомогою груші нагнітайте повітря в манжет
- Фонендоскоп утримуйте на артерії
- Випустіть рівномірно повітря з клапана
- Зафіксуйте показники виникнення і зникнення тонів
Початок звукових тонів - систолічний, зникнення - діастолічний показник.
Для автоматичного тонометра:
- Відпочиньте 5 хвилин
- Сядьте на стільчик з прямою спиною, обидві стопи мають бути на підлозі
- Розмістіть руку на рівні грудної клітини чи серцевої ділянки
- Не рухайтесь, не розмовляйте, поки апарат не виміряє АТ
Фото: instagram.com/dr.fediv
І пам'ятайте, "робочого тиску" не існує. Якщо ваші постійні показники 140/90 і вище, вам треба звернутися до кардіолога. Навіть, якщо вам здається, що ви добре себе почуваєте.
Раніше ми писали, як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра.
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