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15 растений, которые нужно успеть посадить до Пасхи

Четверг 11 апреля 2024 10:19
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15 растений, которые нужно успеть посадить до Пасхи Что нужно посадить в Пасху (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

В апреле мы радуемся теплу, поэтому многих побуждает эта погода работать на огороде и в саду. До Пасхи осталось меньше месяца, поэтому следует знать, что нужно посадить в этом месяце.

Какие именно растения сажать в открытую почву, расскажет РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные сайтов "Лунная страна" и "Сад и огород".

Какие растения нужно посадить на Пасху

В апреле садоводы рекомендуют высаживать кусты, чтобы они могли адаптироваться к новому месту к осени.

Вам можно безопасно высаживать малину, смородину, крыжовник и смородину.

Используйте для посадки однолетние саженцы, но не забывайте о регулярном поливе и мульчировании.

Также в апреле можно начинать сеять горох. Морковь рекомендуется высаживать в конце апреля или начале мая, поскольку для успешного прорастания нужна температура не ниже +15градусов. Кроме того, тыквы, патиссоны и кабачки также хорошо приживутся, если их высадить в апреле.

В середине весны можно начать высадку салата, зелени и редис сразу в грунт. Если у вас есть рассада, она может быть пересажена на грядки. Семена томатов можно также сеять, однако следует помнить о необходимости укрыть их пленкой. В тёплые дни пленку можно снимать, а в мае вообще убрать.

Во второй половине апреля следует начинать высадку рассады брюссельской, пекинской, белокочанной и цветной капусты. При похолодании следует накрывать растения пленкой.

Не забывайте также о цветах. В этот период рекомендуется высаживать ирисы, пионы и хризантемы, а среди однолетних - бархатцы и ротики. Кроме того, в апреле можно уже начинать сажать картофель, так что ждать начала мая не обязательно.

Раньше мы давали лунный посевной календарь на апрель 2024 года.

А еще рассказывали о том, когда в 2024 году нужно сажать картошку.

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