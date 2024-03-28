Лунный посевной календарь на апрель 2024 года: что и когда сажать для хорошего урожая

Апрель в Украине – самый активный месяц работ на огороде, дачных участках и в саду. Именно в это время погода уже дает возможность сажать разные растения, овощи и зелень. А выбрать самую оптимальную дату огородникам поможет лунный посевной календарь, которым пользовались еще в древние времена.

Что и когда можно сажать, сеять, возделывать на огороде и в саду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Лунную страну".

Фазы Луны

Благоприятные дни: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Неблагоприятные дни: 3,4, 7, 8, 9, 24 апреля

Нейтральные дни: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 апреля

Молодой человек - это время неблагоприятное для работ на огороде и в саду. Нельзя пересаживать и подкапывать растения. Период длится три дня - день до Новолуния и день после.

Растущая Луна – лучшее время для работы с растениями, вызревающими над поверхностью Земли. Луна тянет за собой все вверх. Следует сажать зелень, травы, фрукты, овощи и цветы.

Полнолуние - не стоит производить посадку и пересадку растений. Также длится три дня - день до и после.

Убывающая Луна – оптимальное время для работы с корнеплодами, луковичными и всем, что растет под землей.

Что и когда нужно сажать:

Томаты – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Огурцы – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Перец (горький, сладкий) – 12, 13, 18, 19

Луковичная зелень (перо), лук-севок - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Луковица репка, чеснок, хрен - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29

Баклажаны – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Кабачки, патиссоны, тыква – 12, 13, 18, 19, 20, 21

Картофель, топинамбур – 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Земляника, клубника - 16

Горох, бобы, фасоль – 5, 6, 7, 14, 15, 16

Редис, редька, дайкон – 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) – 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) – 12, 13, 18, 19

Лучшие дни для посева, посадки и пересадки цветов

Однолетние цветы – 16, 23, 24, 24, 25, 27

Двухлетние и многолетние цветы – 16, 23, 24, 25, 27

Луковичные и клубневые цветы – 16, 23, 24, 25, 27

Комнатные растения – 16, 23, 24, 25, 27

Когда сажать саженцы

Посадка декоративных деревьев и кустарников – 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодовых деревьев – 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодово-ягодных кустарников – 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Благоприятные дни для работ на огороде и саду

Для сеяния семян овощей на рассаду выбирайте следующие дни: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 и 25-30 апреля.

Для любых работ с грунтом, в том числе и опадания: 3-5, 7-9, 24, 25 апреля.

Для проращивания семян благоприятными датами считаются: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 апреля.

Проводите прореживание и пикирование: 1, 2, 21, 22, 29, 30 апреля.

Поливать грядки и сад лучше: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 апреля.

Вносить органические удобрения по лунному календарю нужно: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 апреля.

А вот благоприятными днями для внесения минеральных удобрений есть: 10, 11, 14, 15 апреля.

Для обрезки, омоложения и формовки деревьев выбирайте: 8, 24-30 апреля.

Проводить компостирование лучше в следующие дни: 14, 15, 24 апреля.

Для пасынкования и прививки больше всего подходят: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 апреля.

Бороться с вредителями и болезнями лучше: 3-5, 7, 8, 12, 13 апреля.

А вот защищать сад и огород от грызунов: 12, 13, 19, 20 апреля.

Для профилактической обработки выбирайте следующие даты: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 апреля.

Проводить на участке уборку и заниматься ремонтом инструментов лучше: 3, 4, 7, 8, 16-28 апреля.