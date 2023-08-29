Точные пропорции для идеального маринада: вот сколько нужно сахара, соли и уксуса

Период заготовок продуктов на зиму в самом разгаре, а значит - консервация таких популярных овощей, как помидоры и огурцы, продолжается. И почти у каждого кулинара есть свой собственный секрет для маринада. Именно он делает овощи хрустящими, вкусными и пикантными.

Какие пропорции у идеального маринада для консервации огурцов - читайте в материале Styler.

Маринады для огурцов

Большинство маринадов имеют в своем составе такие продукты: соль, сахар, уксус и вода. В различных рецептах можно увидеть и дополнительные - зонтики укропа, чеснок, листочки деревьев, душистый и черный перец, корень хрена.

И действительно, если в каждую банку добавить эти ингредиенты, огурцы будут с более острым или пикантным вкусом.

Но от основной рецептуры зависит самое важное - как долго будут стоять ваши огурцы зимой и насколько приятным будет у них вкус.

Идеальная пропорция для закрутки огурцов

Огурцы среднего и небольшого размера

Лавровый лист - по 2 листочка на банку

Перец душистый - по 6 горошин на банку

Перец черный - по 2 горошины на банку

Морковь - по 1-2 кружочку на банку

Чеснок - по 1 зубчику на банку

Хрен - по кусочку корня хрена на банку

По 1 зонтику укропа на банку

Листья дуба - по 1-2 шт. на банку

Листья смородины или другого фруктового куста - по 1-2 шт.

На маринад в 5 л воды:

1,5 л уксуса 8-10%

10 столовых ложек сахара

5 столовых ложек соли

Как сделать маринад

Воду налейте в большую кастрюлю, добавьте соль, уксус и сахар. На каждый литр воды вам необходимо 1,5 столовых ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Кастрюлю поставьте на огонь и доведите до кипения

Огурцы предварительно стоит замочить в холодной воде на 1,5-2 часа. Потом воду слить.

Возьмите подготовленные банки и в каждую положите: морковь, хрен, перец душистый и черный, листья дуба, ягодных кустов и лавровый, а также чеснок.

Далее уложите в каждую банку огурцы и залейте горячим маринадом. Закрутите банки и стерилизуйте их 5 минут. Потом проверьте крышки и оставьте банки остывать, перевернув их дном наверх.