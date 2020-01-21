Оззі Осборн невиліковно хворий: легендарний рокер розкрив плани

У Оззі Осборна діагностували хворобу Паркінсона (колаж РБК-Україна)

Оззі Осборн вибачився перед шанувальниками, що приховував захворювання

У легендарного рокера Оззі Осборна діагностували хворобу Паркінсона. Музикант зізнався, що дізнався про дегенеративне захворювання ще в лютому 2019-го. Тоді британець був госпіталізований через грип, який дав ускладнення та міг привести до пневмонії, і медики провели пильне обстеження.

Сам 71-річний засновник і вокаліст гурту Black Sabbath називав минулий рік найважчим у своєму житті.

У передачі "Доброго ранку, Америка" музикант розповів, що відчував себе винуватим за те, що не відкрив правду фанатам і сказав, що їде до Швейцарії для лікування. Про це передає Sky News.

"Це було жахливо складно для нас. Я зробив своє останнє шоу напередодні Нового року на форумі. Потім у мене було погане падіння. Мені довелося зробити операцію на шиї, вона пошкодила мені всі нерви", - зізнався Осборн.

Також музикант повідомив, що приймає ліки, в основному від хірургії.

"У мене оніміння в руці після операції, мої ноги відчувають, ніби вони мерзнуть, я не знаю, може це через хворобу Паркінсона", - сказав лідер Black Sabbath.

Крім того, рокер зробив заяву про рішення "змиритися" зі своїм станом заради шанувальників.

За словами дружини музиканта Шерон, це "не смертний вирок". Пара відправиться до лікаря в Швейцарії в квітні, оскільки в США, де вони проживають, не можуть отримати більше відповідей щодо даної проблеми.

"Ми збираємося піти куди завгодно, аби отримати відповіді", - додала вона.

Крім того, Оззі заявив, що сповнений рішучості знову почати гастролі та зізнався, що виступи - "це мій наркотик сьогодні".

Оззі Осборн розповів про хворобу Паркінсона (Фото: news.sky.com)

Хворобу Паркінсона ( ХП) сучасна медицина називає невиліковним захворюванням, й існуючі методи консервативного та оперативного лікування дозволяють лише поліпшити якість життя хворих і сповільнити прогресування хвороби.

Нещодавно експерти і вчені забили тривогу через почастішання випадків хвороби Паркінсона у світі. За їхніми прогнозами, вже до 2040 року можна буде говорити про пандемію.

Захворюваність ХП збільшується з віком, а оскільки населення світу старіє, зростає і частотність виникнення захворювання. Побічні продукти індустріалізації - пестициди, розчинники і важкі метали також є чинниками ризику, згідно з останніми дослідженнями.