Оззи Осборн неизлечимо болен: легендарный рокер раскрыл планы

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона (коллаж РБК-Украина)

Оззи Осборн извинился перед поклонниками, что скрывал заболевание

У легендарного рокера Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Музыкант признался, что узнал о дегенеративном заболевании еще в феврале 2019-го. Тогда британец был госпитализирован из-за гриппа, который дал осложнение и мог привести к пневмонии, и медики провели тщательное обследование

Сам 71-летний основатель и вокалист группы Black Sabbath называл прошлый год самым тяжелым в своей жизни.

В передаче "Доброе утро, Америка" музыкант рассказал, что чувствовал себя виноватым из-за того, что не открыл правду фанатам и сказал, что едет в Швейцарию для лечения. Об этом передает Sky News.

"Это было ужасно сложно для нас. Я сделал свое последнее шоу в канун Нового года на форуме. Потом у меня было плохое падение. Мне пришлось сделать операцию на шее, она повредила мне все нервы", - признался Осборн.

Также музыкант сообщил, что принимает лекарства, в основном от хирургии.

"У меня онемение в руке после операции, мои ноги чувствуют, как будто они мерзнут, я не знаю, может это из-за болезни Паркинсона", - сказал лидер Black Sabbath.

Кроме того, рокер сделал заявление о решении "смириться" со своим состоянием ради поклонников.

По словам жены музыканта Шэрон, это "не смертный приговор". Пара отправится к доктору в Швейцарию в апреле, поскольку в США, где они проживают, не могут получить больше ответов относительно данной проблемы.

"Мы собираемся пойти куда угодно, чтобы получить ответы", - добавила она.

Кроме того, Оззи заявил, что полон решимости снова начать гастроли и признался, что выступления - "это мой наркотик сегодня".

Оззи Осборн рассказал про болезнь Паркинсона (Фото: news.sky.com)

Болезнь Паркинсона ( БП) современная медицина называет неизлечимым заболеванием, и существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют только улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

Недавно эксперты и ученые забили тревогу из-за учащения случаев болезни Паркинсона в мире. По их прогнозам, уже к 2040 году можно будет говорить о пандемии.

Заболеваемость БП увеличивается с возрастом, а поскольку население мира стареет, растет и частотность возникновения заболевания. Побочные продукты индустриализации - пестициды, растворители и тяжелые металлы также являются факторами риска, согласно последним исследованиям.