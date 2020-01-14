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Чоловік Регіни Тодоренко переніс дві операції: з'явилося фото з лікарні

STYLERПерсони    14.01.2020 - 20:34
Чоловік Регіни Тодоренко переніс дві операції: з'явилося фото з лікарні
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов потрапив до лікарні та переніс операції

Російський співак Влад Топалов, чоловік відомої української телеведучої і зірки "Орла і Решки" Регіни Тодоренко, потрапив до лікарні і вже переніс дві операції. 34-річний колишній соліст руппы "Smash!!" опублікував в Instagram фото з еластичним бинтом з Іллінської лікарні під Москвою і поскаржився на не зовсім вдалий початок 2020 року.

Артист розповів, що в лікарні вже два тижні, однак причину свого погіршення здоров'я не вказав, чим ще більше стурбував своїх численних фанів.

У жартівливій формі Топалов пожалівся на те, що Дід Мороз явно переплутав записки з передноворічними побажаннями, адже музикант загадував для себе совесем не госпіталізацію.

"Я все розумію, поки без претензій, тобі теж треба випити та відпочити. Але ти, як прийдеш в себе, перевір, будь ласка, списки бажань. В моїх щотижневих скальпелів і крові не було!!!! Із вдячністю в будь-якому випадку за свою сім'ю, твій Я!!!!" - звернувся Топалов до казкового персонажа.

Чоловік Регіни Тодоренко переніс дві операції: з'явилося фото з лікарні

Влад Топалов потрапив до лікарні та переніс дві операції (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Користувачі мережі підтримують артиста і бажають якнайшвидшого одужання, а один з фанів музиканта зазначив, що у Влада є дисфункція щитовидної залози і також папиломки.

  • Будьте здорові!
  • Тримайся, якнайшвидшого одужання, Владику;
  • Які у вас операції? Ви повинні триматися і бути здоровіше всіх на світі! У вас такий скарб зростає, Майкл! Тримайтеся! Здоров'я вам і вашій родині!
  • У Топалова є дисфункція щитоподібної + папиломки;
  • Якнайшвидшого одужання тобі;
  • Одужуй!
  • Одужуй і не про що не думай! Боженька тобі подарував щастя бути чоловіком і батьком!
  • Бажаю якнайшвидшого одужання;
  • Та ладно, бодрячком виглядаєш, може Регіна папірці підмінила?
  • Улюблена сім'я - найкращі ліки! Так, що точно одужаєте;
  • Яким же старим ви стали...
  • Одужуй! І повертайся до ладу!

Чоловік Регіни Тодоренко переніс дві операції: з'явилося фото з лікарні

Влад Топалов показав фото з лікарні (Скрін коментарів instagram.com/vladtopalovofficial)

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