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Какие продукты нельзя выбрасывать в мусор согласно приметам: это привлечет бедность и неприятности

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Четверг 09 февраля 2023 21:05
Какие продукты нельзя выбрасывать в мусор согласно приметам: это привлечет бедность и неприятности Какую еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Выбрасывать продукты питания стало уже традицией во многих семьях. Кто-то не хочет повторно разогревать и считает, что такая пища уже не пригодна к потреблению. А кто-то часто выбрасывает еду из-за того, что не может правильно рассчитать порции и продукты просто портятся.

Какие продукты согласно приметам, нельзя выбрасывать в мусор, чтобы не навлечь на себя неприятности - читайте в материале ниже.

Хлеб

Об этой примете нас часто предупреждали еще наши бабушки - они учили нас относится к хлебу с уважением, так как он порой является основой рациона. В старину хлеб всегда ценили и оберегали. Считается, что если его выбросить, то это сразу привлечет ссоры в семье и проблемы с деньгами.

Если хлеб зачерствел, то его можно отдать птицам, бродячим животным. Если вы изначально купили много хлеба, то держите его в холодильнике - там он сохранится намного дольше.

Каша

Согласно приметам, кашу из любого вида крупы выбрасывать нельзя. Такая привычка может привести к тому, что человек лишиться всех денег, что у него есть.

Если каша еще не испорчена, но вы точно знаете, что есть ее не станете - отдайте ее уличным животным, они будут рады. В селе обычно такая еда уходила скоту.

Молочные продукты

В старину молочные продукты старались пустить на переработку, чтобы выбрасывать их не приходилось. Из кислого молока делали простоквашу, на нем же пекли пироги или блины.

Наши предки верили, что выбрасывать творог, молоко, ряженку - нельзя. Это навлечет болезни на членов семьи.

Овощи и фрукты

Привычка выбрасывать подпорченные овощи, и фрукты может навлечь неприятности на членов семьи. Поэтому старайтесь их не отправлять в мусорное ведро. Если есть возможность - используйте в пищу в переработанном виде или отдайте птицам, животным.

Кстати, ранее мы писали о том, как хранить по приметам в доме крупы, чтобы деньги всегда водились.

А еще рассказывали о том, что нельзя одалживать своим соседям.

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