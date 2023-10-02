"Озеро умерло". Популярный киевский водоем превратился в пустыню (фото)

Почему Синее озеро высохло

"Полностью высохло, погибло Синее озеро на Виноградаре. Жемчужина района. Место, где я вырос. Здесь когда-то жили и размножались болотные черепахи, и множество других видов животных... Экосистема уничтожена практически безвозвратно. Озеро умерло, так и не дождавшись помощи из бюджета города, якобы выделившего его еще несколько лет назад", - написал мужчина.

Он отмечает, что водоем высох из-за строительства новой многоэтажки вблизи и подземного паркинга в ней.

"Очень жаль, потому что свою жизнь озеро отдало за построение страшной серой многоэтажки, которую так и не привели в порядок. Одной из многих многоэтажек города... А озеро такое было одно, другого такого нет и не будет", - добавил Сторожук.

В комментариях к посту пользователи соцсети требуют пояснений от Киевской городской государственной администрации, однако, пока она никак не отреагировала.

Синее озеро полностью высохло (фото: Facebook.com/Михаила Сторожук)

Восстановить озеро планировали еще 7 лет назад

Восстановление Синего озера как природоохранного объекта было начато еще в 2016 году. Тогда водоем закрепили за КП "Плесо", а за год до этого прилегающая территория получила статус парка.

Тогда разрабатывался комплекс мер по сохранению экосистемы - в озере в то время водилось несколько видов рыб, ондатры и утки.

В 2018 году озеро было полноводным, на его берегу отдыхало много местных.

Когда водоем обмелел, активисты забили тревогу. КП "Плесо" провело тендер по восстановлению озера. Планировалось расчистить территорию общей площадью 42 гектара на глубину до 5 метров, а также укрепить береговую линию в некоторых местах габионами, чтобы в воду не сползала почва. Работы должны были начаться в сентябре 2023 года.

Синее озеро когда-то было таким (фото: Википедия)