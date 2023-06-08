Смотрите, как выглядит одно из самых грязных озер Киева: бутылки, вонь и строймусор

Одно из самых грязных озер в Киеве показали настолько заброшено, что его даже нельзя найти на картах под официальным названием. А строительство и промзона рядом усугубляют ситуацию с загрязнением еще больше.

На призыв киевлян по очищению озера отреагировали в КП "Плесо", разместив пост в Facebook .

Что известно о водоеме

Речь идет об озере "Круглое", которое находится возле метро "Лесная", недалеко от улиц Попудренко и Мурманская. Его еще называют "Озеро ДШК" по названию Дарницкого шелкового комбината, когда-то расположенного рядом.

Вот здесь находится озеро "Круглое" (google.com/maps)

Экологическая ситуация на озере просто кричит о том, что водоем необходимо очищать. Он завален не только бытовым мусором, вроде бутылок, но и строительным мусором, который выгрузили прямо на берегу.

В озере из-за критической ситуации с загрязнением гибнет рыба, из-за чего в воздухе стоит неприятный запах.

Ситуация с экологией на озере очень сложная (скриншоты)

В настоящее время уже проведена инспекция и разработан план по очистке водоема

"На совещании были привлечены представители Департамента городского благоустройства КГГА, Деснянской РГА и КП "Київблагоустрій". Они провели детальный осмотр озера и его береговой зоны, чтобы выяснить причины загрязнения и разработать порядок четких действий для его решения", - говорится в сообщении КП "Плесо".

Водоем был обследован с дрона (фото: facebook.com/pleso2016)

В планах коммунальных служб привлечь работников местных досмотровых служб и добровольцев для очистки озера, как самого водоема, так и береговой зоны.

Планируется привлечь водные транспортные средства и специальное оборудование для сбора отходов с поверхности воды.