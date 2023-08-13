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В Киеве появится новое озеро на месте почти исчезнувшего: что известно (фото)

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Киев, Воскресенье 13 августа 2023 10:01
В Киеве появится новое озеро на месте почти исчезнувшего: что известно (фото) Так озеро Синее выглядело еще в 2018 году (фото: kievvlast)
Автор: Светлана Мащенко

Озеро Синее в Киеве на Виноградаре было любимым местом отдыха горожан, там водилась рыба, гнездились птицы. Теперь водоем почти исчез - на его месте небольшая лужа. Но скоро он снова будет наполнен водой и начнет восстанавливаться.

Что об этом известно - в материале Styler далее.

Вместо озера теперь лужа

Как рассказал в Facebook общественный активист Юрий Андреев, община Виноградаря встретилась с представителями КГГА и представителями КП "Плесо" и, наконец, договорились о выделении средств на восстановление озера.

В Киеве появится новое озеро на месте почти исчезнувшего: что известно (фото)

Пока водоем выглядит так (фото: kievvlast)

Уже разработан проект по спасению озера, который предусматривает:

  • расчистку на глубину 5 метров
  • восстановление его гидрологического режима через открытие подземных источников
  • наполнение водой естественным путем

Работы по проекту были запланированы на прошлый год, но полномасштабное вторжение внесло свои коррективы.

На проект по ревитализации озера планируют выделить не менее 35 мл гривен.

Восстановление озера планировалось еще в 2016 году

Восстановление Синего озера как природоохранного объекта было начато еще в 2016 году после закрепления водоема за КП "Плесо". А территория вокруг него приобрела статус парка еще за год до этого.

Тогда планировалось приложить усилия, чтобы сохранить его экосистему. Водный объект населяли несколько видов рыб, ондатры и утки.

Еще в 2018 году в озере было достаточно воды, на берегу стояли посты спасателей, в водоеме купались.

В Киеве появится новое озеро на месте почти исчезнувшего: что известно (фото)В Киеве появится новое озеро на месте почти исчезнувшего: что известно (фото)

Таким было озеро в 2018 году (фото: kievvlast)

Раньше мы писали о восстановлении еще одного озера, которое в Киеве признали едва ли не самым грязным.

Кроме того, читайте, что в Киеве на озере зафиксировали настоящее торнадо.

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Киев