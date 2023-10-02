"Озеро померло". Популярна київська водойма перетворилася на пустелю (фото)

У столичному мікрорайоні Виноградар повністю висохло Синє озеро. В обмілінні водойми місцеві звинувачують забудовника, який звів багатоповерхівку і підземний паркінг. Це могло вплинути на підземні води.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію активіста Михайла Сторожука у Facebook.
"Повністю висохло, загинуло Синє озеро на Виноградарі. Перлина району. Місце, де я виріс. Тут колись жили і розмножувалися болотяні черепахи, та безліч інших видів тварин... Екосистема знищена практично безповоротно. Озеро померло, так і не дочекавшись допомоги з бюджету міста, який нібито виділив його ще кілька років тому", - написав чоловік.
Він зазначає, що водойма висохла через будівництво нової багатоповерхівки поблизу і підземного паркінгу у ній.
"Дуже шкода, бо життя своє озеро віддало за побудову страшної сірої багатоповерхівки, яку так і не довели до ладу. Однієї з багатьох багатоповерхівок міста... А озеро таке було одне, іншого такого немає і не буде", - додав Сторожук.
У коментарях до посту користувачі соцмережі вимагають пояснень від Київської міської державної адміністрації, втім поки вона ніяк не відреагувала.
Відновлення Синього озера, як природоохоронного об'єкта було розпочато ще 2016 року. Тоді водойму закріпили за КП "Плесо", а за рік до цього прилегла територія отримала статус парку.
Тоді розроблявся комплекс заходів на збереження екосистеми - в озері на той час водилося кілька видів риб, ондатри та качки.
У 2018 році озеро було повноводним, на його березі відпочивало багато місцевих.
Коли водойма обміліла, активісти забили на сполох. КП "Плесо" провело тендер з відновлення озера. Планувалось розчистити територію загальною площею 42 гектара на глибину до 5 метрів, а також укріпити берегову лінії в деяких місцях габіонами, щоби у воду не сповзав ґрунт. Роботи мали розпочатись у вересні 2023 року.
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