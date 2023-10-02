"Озеро померло". Популярна київська водойма перетворилася на пустелю (фото)

Чому Синє озеро висохло

"Повністю висохло, загинуло Синє озеро на Виноградарі. Перлина району. Місце, де я виріс. Тут колись жили і розмножувалися болотяні черепахи, та безліч інших видів тварин... Екосистема знищена практично безповоротно. Озеро померло, так і не дочекавшись допомоги з бюджету міста, який нібито виділив його ще кілька років тому", - написав чоловік.

Він зазначає, що водойма висохла через будівництво нової багатоповерхівки поблизу і підземного паркінгу у ній.

"Дуже шкода, бо життя своє озеро віддало за побудову страшної сірої багатоповерхівки, яку так і не довели до ладу. Однієї з багатьох багатоповерхівок міста... А озеро таке було одне, іншого такого немає і не буде", - додав Сторожук.

У коментарях до посту користувачі соцмережі вимагають пояснень від Київської міської державної адміністрації, втім поки вона ніяк не відреагувала.

Синє озеро повністю висохло (фото: Facebook.com/Михайла Сторожук)

Відновити озеро планували ще 7 років тому

Відновлення Синього озера, як природоохоронного об'єкта було розпочато ще 2016 року. Тоді водойму закріпили за КП "Плесо", а за рік до цього прилегла територія отримала статус парку.

Тоді розроблявся комплекс заходів на збереження екосистеми - в озері на той час водилося кілька видів риб, ондатри та качки.

У 2018 році озеро було повноводним, на його березі відпочивало багато місцевих.

Коли водойма обміліла, активісти забили на сполох. КП "Плесо" провело тендер з відновлення озера. Планувалось розчистити територію загальною площею 42 гектара на глибину до 5 метрів, а також укріпити берегову лінії в деяких місцях габіонами, щоби у воду не сповзав ґрунт. Роботи мали розпочатись у вересні 2023 року.

Синє озеро колись було таким (фото: Вікіпедія)