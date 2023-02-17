Более сотни тысяч. Омбудсмен назвал количество детей, которых РФ вывезли из Украины

Оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию России. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей, Крыма.

Лубинец рассказал, что по данным Украины, в Россию было вывезено около 150 тысяч детей. Все они незаконно содержатся на территории государства-оккупанта.

"Официально верифицированных детей на территории российской федерации по состоянию на вчера остается 16 тысяч 207. Речь идет о детях, о которых я, как омбудсмен, знаю, из какого украинского города эти дети и где примерно они находятся на территории российской федерации. На самом деле это количество детей есть намного больше. Мы предполагаем, что это количество достигает примерно 150 тысяч детей. Россия говорит о цифре 733 тысяч украинских детей, которых они держат на своей территории. Впрочем, на наш взгляд, эта цифра преувеличена," - сказал он.

Он также рассказал, что на деоккупированных территориях украинские военные находили застенки для детей. Русские у них издевались над несовершеннолетними.

"Когда уволили Херсон, я там был на третий день. Тогда мы установили мальчиков, которые были в русской застенке. Один из них Виталий, 14 лет. Его в Херсоне пытали 10 дней. Его избили сильно, первую еду парень получил всего на 6-. и день плена. Парня поймали с дядей возле разрушенной российской техники и обвинили их в том, что они эту технику фотографировали. А у них даже не было телефонов при себе. Но россиян это не остановило. Их избили, связали и пытали", - рассказал он.