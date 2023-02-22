На выступлении Путина в Москве звучала украинская похоронная песня (видео)
В Москве организовали проплаченный концерт в Лужниках, где выступил президент РФ Путин. А перед его выступлением на сцену вышли музыканты, которые исполнили песню "Пливе кача", но в переделанном виде. Стоит отметить, что переделанная версия также прозвучала на украинском языке.
Видео с концерта в Лужниках опубликовали в YouTube-канале "Очевидець KYIV LIVE".
Переделанная украинская песня звучит в России не впервые, ранее ее приурочили к оккупации Мариуполя и впервые исполнили на красной площади еще в мае 2022 года. Авторство этой песни - скандальный дуэт Акима Апачева и Дарьи Фрей. Клип, который был снят на руинах Мариуполя, в YouTube заблокировали за "язык вражды".
В тексте упоминается Азовсталь и его героические защитники, которых пропагандисты окрестили "демонами". А оккупантов в ней прославляют.
Текст песни:
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Хто там старший серед полонених?
Руш попереду руки за голову
Розгорнися, сiдай, дозволено
Є розмова с холоду в полум'я
Вісім років минуло вироком
Що тепер мені скажеш Іроде?
Де ховати вас всіх могилами?
Шо робитимуть ваші сироти?
Я стояв тут, стою тут i досі я
Як тобi ця нова Новоросія?
Я не просив до вашого острову
Ти мене винудив пострiлом
В цьому полум'ї втратили розуму
Як тобі ці палаючi посліди?
Окривавлені досвідом
Чи ти встиг помолитися Господу?
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Понад морем сонце за хмарами
Чуєш ZOV - загарматило мороком
То калібри летять примарами
Лікарями українства хворого
Врачувати іде Україною
Чумний доктор зі своми рекрутами
В Азовсталі червоно калиною
Знову травень кровить Маріуполем
Моє місто Марії зі звичкою
Зустрічає Георгівськой стрiчкою
Богоматір зі свічкою
Дочекалася сина у відчаї
Роскажи тому ляху про москаля
Передай йому кожне слово
Це мій дім, це мій Крим, це моя земля
Я також забираю мову
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято.
Стоит отметить, что Аким Апачев - уроженец Мариуполя. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину он поддерживал российскую армию.
А песня "Пливе кача" - украинская народная, лемкивская или закарпатская. Эта песня рекрутская, погребальная. Особую популярность она приобрела во время Революции Достоинства, ее исполняли во время панихиды по погибшим. С 2014 года эта песня часто звучала в Киеве во время похорон.
Оригинальный текст песни:
Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача по Тисині.
Мамко ж моя, не лай мені,
Мамко ж моя, не лай мені.
Гей, залаєш ми в злу годину,
Залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю де погину,
Сам не знаю де погину.
Гей, погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?
Гей, виберут ми чужі люди,
Виберут ми чужі люди.
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Гей, якби ж мені, синку, не жаль?
Якби ж мені, синку, не жаль?
Ти ж на моїм серцю лежав,
Ти ж на моїм серцю лежав.
Гей, пливе кача по Тисині,
Пливе кача в по Тисині.
Кстати, ранее мы писали о том, что "Пливе кача" в исполнении оккупантов вызвала возмущение у украинцев.
А еще рассказывали о том, что появилось правдивое видео о российских военных песнях.