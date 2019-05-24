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Він оцінив: Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців". Відео

STYLERПерсони    24.05.2019 - 19:57
Він оцінив: Зеленському подарували дитячу книгу "Політика для початківців". Відео
Зеленському подарували книгу "Політика для початківців" (колаж: РБК-Україна)

Зеленський з гумором сприйняв несподіваний подарунок

Володимир Зеленський отримав в подарунок дитячу книгу "Політика для початківців" під час відвідування "Книжкового Арсеналу" в Києві. Про це написали на сайті видавництва "Книголав" у Facebook.

Президент оцінив гумор, відповів усмішкою і подякував за подарунок від видавництва.

"Подарували Президенту України Володимиру Зеленському нашу дитячу книгу "Політика для початківців". Він оцінив", - написано в повідомленні.

Зеленському подарували книгу "Політика для початківців" (відео: facebook.com/knygolove)

Користувачі мережі також "зацінили" подібний жест від видавництва. Вони активно коментують такий курйозний інцидент.

  • Тонкий тролінг.
  • Конституцію треба було подарувати.
  • Ви круті.
  • Президент з почуттям гумору - це добре.
  • А "95 Квартал" скільки політикою займається в Україні? Ничосє початківець.

Він оцінив: Зеленському подарували дитячу книгу &quot;Політика для початківців&quot;. Відео

Зеленському подарували книгу "Політика для початківців" (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, ми писали про те, що журналіст постраждав від дій охорони Зеленського.

До речі, мережа бурхливо відреагувала на слова Зеленського про те, що Росія - агресор, які він виголосив під час промови на IT-конференції iForum.

Раніше також повідомлялося, що на офіційному сайті президента України з'явилась петиція зі збором голосів за відставку Володимира Зеленського.

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