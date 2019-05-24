ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Он оценил: Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". Видео

STYLERПерсоны    24.05.2019 - 19:57
Он оценил: Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". Видео
Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (коллаж: РБК-Украина)

Зеленский с юмором воспринял неожиданный подарок

Владимир Зеленский получил в подарок детскую книгу "Политика для начинающих" во время посещения "Книжного Арсенал" в Киеве. Об этом написали на сайте издательства "Книголав" в Facebook.

Президент оценил юмор, ответил улыбкой и поблагодарил за подарок от издательства.

"Подарили Президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книгу "Политика для начинающих". Он оценил", - написано в сообщении.

Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (видео: facebook.com/knygolove)

Пользователи сети также "заценили" подобный жест от издательства. Они активно комментируют подобный курьезный инцидент.

  • Тонкий троллинг.
  • Конституцию надо было подарить.
  • Вы крутые.
  • Президент с чувством юмора - это хорошо.
  •  А "95 Квартал" сколько политикой занимается в Украине? Ничесе начинающий.

Он оценил: Зеленскому подарили детскую книгу &quot;Политика для начинающих&quot;. Видео

Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (скрин: facebook.com)

Напомним, мы писали о том, что журналист пострадал от действий охраны Зеленского.

К слову, сеть бурно отреагировала на слова Зеленского о том, что Россия - агрессор, которые он произнес во время речи на IT-конференции iForum.

Ранее также сообщалось, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция со сбором голосов за отставку Владимира Зеленского.

Сериал "Слуга народа" заблокировали в России: названа причина Кошевой рассказал, что сделал бы на месте президента в первую очередь
Новости Украины Владимир Зеленский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь