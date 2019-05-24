Он оценил: Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". Видео

Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (коллаж: РБК-Украина)

Зеленский с юмором воспринял неожиданный подарок

Владимир Зеленский получил в подарок детскую книгу "Политика для начинающих" во время посещения "Книжного Арсенал" в Киеве. Об этом написали на сайте издательства "Книголав" в Facebook.

Президент оценил юмор, ответил улыбкой и поблагодарил за подарок от издательства.

"Подарили Президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книгу "Политика для начинающих". Он оценил", - написано в сообщении.

Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (видео: facebook.com/knygolove)

Пользователи сети также "заценили" подобный жест от издательства. Они активно комментируют подобный курьезный инцидент.

Тонкий троллинг.

Конституцию надо было подарить.

Вы крутые.

Президент с чувством юмора - это хорошо.

А "95 Квартал" сколько политикой занимается в Украине? Ничесе начинающий.

Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (скрин: facebook.com)

Напомним, мы писали о том, что журналист пострадал от действий охраны Зеленского.

К слову, сеть бурно отреагировала на слова Зеленского о том, что Россия - агрессор, которые он произнес во время речи на IT-конференции iForum.

Ранее также сообщалось, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция со сбором голосов за отставку Владимира Зеленского.