Петиція за відставку Зеленського зібрала всі потрібні голоси: що тепер буде

Петиція за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів (колаж: РБК-Україна)

Петиція за відставку президента очікує на розгляд

Володимир Зеленський вступив на посаду президента України в понеділок, 20 травня, під час інавгурації у стінах Верховної Ради. І вже 22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського.

На даний момент петиція вже набрала більше 25 000 голосів з необхідних 25 тисяч. Тепер вона в статусі "очікує розгляду" - для цього виділено конкретний термін - 92 дні. Поки що у президента не відреагували на цей документ. Тим часом петиція продовжує стрімко набирати голоси.

Автор петиції Безрук Максим Миколайович звертається до президента України із закликом позначити "конкретний шлях", по якому він буде вести країну.

Максим Безрук також вказує на те, що голосування за Володимира Зеленського було здебільшого протестним, і саме це дозволило йому набрати 73% голосів.

"Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання та інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху", - сказано у зверненні до президента.

Також автор петиції заявляє, що вже перші дії Зеленського в якості президента розчарували його виборців.

"Створюється неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!" - написано в петиції.

Петиція за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів (скрін: petition.president.gov.ua)

До речі, лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що змінив би в Україні насамперед, будучи на місці президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Google відмовляється визнавати Зеленського президентом України.

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