Получить статус ВПЛ можно даже без прописки. Вот как это сделать
Статус ВПЛ можно оформить, даже если человек не имеет прописки на территории, которая под оккупацией. Для этого необходимо предоставить другие документы, которые могут подтвердить, что фактически человек там проживал.
О том, как это сделать, пишут в группе "Ти ж юрист" в Telegram.
Как оформить статус ВПЛ без прописки
Если у человека в документах нет отметки о регистрации места проживания на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение, заявитель должен предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на этой территории на момент возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.
Это могут быть следующие документы:
- военный билет со сведениями о прохождении военной службы
- трудовая книжка с записями о трудовой деятельности
- документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество
- свидетельство о базовом среднем образовании
- аттестат о полном среднем образовании
- документ о профессионально-техническом образовании
- документ о высшем образовании (научная степень)
- справка с места обучения
- решение местного органа государственной власти или органа местного самоуправления об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства
- медицинские документы
- фотографии, видеозаписи
При подаче заявления о взятии на учет человеку нужно будет предоставить электронные документы, сформированные через "Дію" или "єДокумент", или справку о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины, для лиц, идентифицированных по сведениям Единого государственного демографического реестра или ведомственной информационной системы ДМС
Как ВПЛ оформить пособие по безработице, если нет документов о стаже
ВПЛ могут оформить пособие по безработице без соответствующих документов о местах работы, сведений о заработной плате и страховом стаже.
Для оформления пособия по безработице следует обратиться в Центр занятости. В этом случае пособие назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы. Сумма составляет 1800 грн. в месяц.
После того как структура получит доступ к информации о трудовом стаже переселенца, ему будут перечислены выплаты согласно его предыдущим заработкам.
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