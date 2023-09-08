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Переселенцы могут уволиться с предыдущего места работы дистанционно. Как это сделать

Пятница 08 сентября 2023 17:33
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Переселенцы могут уволиться с предыдущего места работы дистанционно. Как это сделать Как переселенцам уволиться с работы дистанционно (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Переселенцы имеют право уволиться дистанционно из предыдущего места работы. Они могут расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке.

Как это можно сделать, рассказываем в материале ниже.

Как переселенцам дистанционно уволиться с работы

Многие украинцы вынужденно покинули свои дома из-за войны. Соответственно, времени на оформление увольнения у них не было. Если они не могут работать дистанционно, то для того, чтобы уволиться, нужно подать в Центр занятости по месту жительства/нахождение заявление на имя работодателя.

Трудовой договор прекращает действовать на следующий день после подачи заявления.

В свою очередь Центр занятости по месту жительства ВПЛ в день прекращения трудового договора сообщает об этом работодателя.

Что делать, если работодатель на неподконтрольной территории

Если работодатель находится на неподконтрольной территории или в Центре занятости нет полной информации о его местонахождении, заявление работника об увольнении хранится в территориальном органе центрального органа исполнительной власти на подконтрольной территории до момента деоккупации.

После этого в течение 7 календарных дней этот орган уведомляет об увольнении:

  • работодателя
  • территориальный орган Пенсионного фонда Украины
  • территориальный орган Государственной налоговой службы

Отметим, что зарегистрированные переселенцы, не имеющие документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получают его без дополнительных требований.

При этом подчеркнем, пока ВПЛ не получит документы и сведения о периодах трудовой деятельности, заработной плате, страховом стаже, то пособие по безработице назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы. Сумма составляет 1800 грн. в месяц.

Раньше мы писали о том, как переселенцам оформить субсидию на новом месте.

Читайте также о том, кого точно не могут уволить во время военного положения.

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