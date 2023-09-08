Переселенцы могут уволиться с предыдущего места работы дистанционно. Как это сделать
Переселенцы имеют право уволиться дистанционно из предыдущего места работы. Они могут расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке.
Как это можно сделать, рассказываем в материале ниже.
Как переселенцам дистанционно уволиться с работы
Многие украинцы вынужденно покинули свои дома из-за войны. Соответственно, времени на оформление увольнения у них не было. Если они не могут работать дистанционно, то для того, чтобы уволиться, нужно подать в Центр занятости по месту жительства/нахождение заявление на имя работодателя.
Трудовой договор прекращает действовать на следующий день после подачи заявления.
В свою очередь Центр занятости по месту жительства ВПЛ в день прекращения трудового договора сообщает об этом работодателя.
Что делать, если работодатель на неподконтрольной территории
Если работодатель находится на неподконтрольной территории или в Центре занятости нет полной информации о его местонахождении, заявление работника об увольнении хранится в территориальном органе центрального органа исполнительной власти на подконтрольной территории до момента деоккупации.
После этого в течение 7 календарных дней этот орган уведомляет об увольнении:
- работодателя
- территориальный орган Пенсионного фонда Украины
- территориальный орган Государственной налоговой службы
Отметим, что зарегистрированные переселенцы, не имеющие документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получают его без дополнительных требований.
При этом подчеркнем, пока ВПЛ не получит документы и сведения о периодах трудовой деятельности, заработной плате, страховом стаже, то пособие по безработице назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы. Сумма составляет 1800 грн. в месяц.
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