Тварини переживають спеку гірше людей: як не пропустити тепловий удар у домашнього улюбленця
Аномальна спека на домашніх тварин діє гірше, ніж на людину. У них власна температура тіла ще вище, а допомогти самостійно вони собі не можуть. А тварини, так само як і люди, можуть дуже швидко отримати тепловий удар.
Як правильно піклуватися про домашніх улюбленців, розповів ветеринар Микита Сорочинський для "24 каналу"
Ветеринар пояснив, що температура котів і собак вище, ніж у людини. А теплообмін у тварин відбувається через дихання, тому вони не потіють, але видихають гаряче повітря. Він дав кілька порад тим, у кого вдома є пухнасті улюбленці.
Стригти на літо повністю не потрібно
Шерсть у тварин є захистом від сонця, як одяг і головні убори у людей. Тому повністю зістригати шерсть не можна.
"Якщо тварина дуже пухнаста або довгошерста, то підстригти трохи можна. Однак не повністю. Ні в якому разі не варто стригти налисо, адже захисний бар'єр повинен бути на тілі", - зазначив Сорочинський.
Маленьких собак породи шпіц або мальтезе варто стригти, оскільки їх шерсть збивається в грудки та тварині стає важко дихати. Але і їх підстригати потрібно помірно.
Гуляти тільки тоді, коли немає спеки
В ідеалі прогулянку з твариною на 20-30 хвилин потрібно здійснювати в той час, коли спеки ще або вже немає. Це рано вранці, до 8 ранку чи пізно ввечері, після 21: 00.
Якщо тварині потрібно на вулицю 3-4 рази на день, то такі прогулянки повинні бути більш короткими.
Зробіть вдома темний кут для тварини
Якщо в будинку жарко, то для улюбленця можна зробити темний прохолодний куточок. Це місце в прохолоді, куди не світить сонце. Там можна постелити спеціальне простирадло або підстилку, які охолоджуються, а потім тримають кімнатну температуру.
Слідкуйте за водним балансом
На прогулянку беріть з собою обов'язково воду і пропонуйте її тварині періодично. Собаки самі будуть пити, коли їм захочеться. Визначити спрагу у тварини нескладно - при цьому прискорюється дихання і виділяється слина.
У тварин з плескатою мордочкою зі спекою відносини більш складні – вони через особливості будови морди вдихають і видихають менше повітря. Приділяйте їм більше уваги та постарайтеся не вигулювати їх в спеку.
Харчування міняти не потрібно
Як пояснив ветеринар, міняти раціон тварині в спеку не потрібно. Можна додати вітамінні препарати. Але сам склад і кількість – не варто.
Як визначити тепловий удар у тварини
- Прискорене дихання (до 300-400 разів на хвилину)
- Виділяється дуже багато слини
- Улюбленець шукає темне і прохолодне місце
- Реакція загальмована через брак кисню
- Втрата свідомості
Як допомогти тварині при тепловому ударі
В першу чергу тварину потрібно охолодити - знайти тінь, прохолодне місце, загорнути в мокрий рушник (температура води – кімнатна).
Рушник потрібно міняти в міру того, як воно висихає і нагрівається.
Холодною водою потрібно промочити місця великих судин - шию, внутрішню сторону лапок і живіт.
На вулиці тварині потрібно дати води та намочити внутрішню частину лапок і живіт.
Як допомогти в спеку домашньому улюбленцю
Раніше ми розповідали про те, як охолодити квартиру в спеку без кондиціонера.