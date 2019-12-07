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Відпустка більше, звільнень менше: що чекає на працюючих українців (відео)

STYLERЖиття    07.12.2019 - 20:38
Відпустка більше, звільнень менше: що чекає на працюючих українців (відео)
Робота в Україні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Милованов розповів про нововведення для Трудового кодексу

У Трудовому кодексі України мають намір внести зміни, які дозволять працівникам брати відпустку до цілого місяця за свій рахунок. Так, нинішній 15-денний максимум хочуть збільшити вдвічі - до 30 днів. Про це заявив глава Мінекономрозвитку Тимофій Милованов в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Чиновник зазначив, що громадяни мають право на таку "продльонку", і тепер зможуть нею скористатися в разі потреби.

Також міністр розповів про запровадження електронної форми трудових договорів і наголосив, що існуючі усні форми угод роботодавця і працівника не надають останньому належного захисту.

"Ми говоримо про письмовий трудовий договір. Він може бути в електронному вигляді, це може бути e-mail, але писемність важлива в тому, щоб не було усної форми", - сказав Милованов.

Серед інших реформ зайнятості планується законодавчо закріпити можливість дистанційної роботи. Справа в тому, що гнучкий графік і дистанційна робота по факту не є дозволеними, що є приводом для штрафів від органів.

"Тому частина реформи полягає в тому, щоб те, що відбувається де-факто було закріплено на рівні нормативних документів", - заявив міністр.

Милованов висловився щодо ще одного ризику для працівників в Україні, коли начальство звільняє людей з інвалідністю, вагітних жінок та у декретній відпустці, пенсіонерів - а ці особи є захищеними за українським законодавством. Чиновник зазначив, що уряд збирається стежити за недопущенням подібних випадків, які практикуються на фірмах та підприємствах шляхом маніпуляції через реформування, реорганізацію або зміну юридичної особи.

"Ми чітко пропишемо, щоб це було складніше робити, а в ідеалі неможливо", - запевнив він.

Відео: Милованов розповів про зміни в Трудовому кодексі

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