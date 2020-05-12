Відпустка в 2020 році: які країни готові приймати іноземних туристів

Коли українці зможуть полетіти у відпустку в інші країни (Колаж РБК-Україна)

Деякі країни готуються відновити прийом туристів вже до кінця літа - початку осені

Коронавірус і карантин через пандемію призвели до того, що понад 90 країн світу закрили свої кордони для відвідування іноземців. Однак, чим ближче стає відпускний сезон, тим більше країн починають замислюватися про те, щоб пом'якшити карантинні обмеження і почати приймати іноземних туристів, а також сезонних робітників.

Зовсім недавно уряд Грузії повідомив, що кордони для туристів відкриються з 15 липня. А в Туреччині розробили цілий план відпускного сезону з урахуванням всіх протиепідемічних правил.

Як повідомляє портал "Економічні новини", з 15 травня країни Балтії відкриють свої внутрішні кордони. Громадяни Латвії, Литви та Естонії зможуть подорожувати. Іноземцям з інших країн поки відпочити в країнах Балтії буде складно, оскільки їм після прибуття в ці країни доведеться провести два тижні на обсервації.

В Чехії громадянам дозволили подорожувати, а також істотно пом'якшили карантин і дозволили пересуватися всередині країни. Проте всі, хто в'їжджає в Чехію з інших країн, зобов'язані пройти 14-денний карантин, а також надати документ, який підтверджує наявність антитіл до COVID-19.

Італія, яка сильно постраждала від пандемії, готується цим літом розвивати внутрішній туризм, а туристичний сезон для іноземців в уряді збираються відкрити не раніше, ніж восени.

Туреччина на цей момент готується відкрити сезон тільки для внутрішніх туристів, проте в цій країні проводять повне переобладнання готелів для іноземних туристів. Іноземців будуть готові прийняти в Туреччині не раніше кінця літа - на початку осені.

Іспанія в цьому році буде закрита для туристів з інших країн, через те, що там розглядають продовження заборони на в'їзд до 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли українці зможуть відвідати Туреччину і Єгипет.