Грузія почне пускати іноземних туристів: коли можна буде поїхати

Грузія почне приймати іноземних туристів (Колаж РБК-Україна)

Грузія готується відкрити туристичний сезон і в уряді назвали дату зняття карантинних обмежень

Карантин в Україні та світі у зв'язку з пандемією коронавірусу вніс свої корективи у міжнародний туризм. Частина країн почала знімати суворі карантинні обмеження, проте в Європі не готові приймати туристів на початку літа.

У Грузії почали поетапно знімати обмеження і планувати відпускний сезон у 2020 році. Як повідомив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, іноземним туристам дозволять відвідувати країну з 1 липня. До цього часу в країні планують відновити сухопутне та авіасполучення.

"З 15 червня Грузія відкриється для сервісів місцевого туризму, а вже з 1 липня Грузія буде готова прийняти іноземних туристів. Для цього ми створимо безпечні коридори з сусідніми, а також зробимо безпечні коридори з цікавими туристичними країнами", - повідомив прем'єр-міністр Грузії на засіданні уряду 7 травня.

Варто відзначити, що карантин у Грузії був введений з 21 березня, і в країні оголосили надзвичайний стан. З початку пандемії коронавірусу в цій країні було інфіковано 615 осіб, з них 9 пацієнтів померли.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні можуть ввести "паспорта здоров'я", які будуть підтверджувати відсутність в організмі COVID-19.