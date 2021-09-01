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Під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі

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Подільськ, Середа 01 вересня 2021 15:05
Під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі П'яна молодь влаштувала свою святкову лінійку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Подільськ Одеської області троє молодиків влаштували шоу на території професійно-технічного ліцею, де один із них навчається. Зокрема, неповнолітні заїхали на подвір'я автомобілем ВАЗ та влаштували танці.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Так, інцидент стався сьогодні зранку, 1 вересня.

Троє п'яних неповнолітніх юнаків перед початком святкової лінійки заїхали у двір Подільського професійно-технічного ліцею на авто ВАЗ, увімкнули гучну музику і заходилися танцями на даху автівки.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному малолітні брати-близнюки з ножем напали на жінку. Хлопці одразу побігли додому, однак, їх наздогнала поліція.

Також у Херсонській області патрульні збирали "данину" з водіїв перевантажених фур.

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