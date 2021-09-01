Під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі

Так, інцидент стався сьогодні зранку, 1 вересня.

Троє п'яних неповнолітніх юнаків перед початком святкової лінійки заїхали у двір Подільського професійно-технічного ліцею на авто ВАЗ, увімкнули гучну музику і заходилися танцями на даху автівки.

Правоохоронців викликали педагоги ліцею, які й припинили "танці" юнаків.

За появу у громадському місці в нетверезому стані на 16 та 17-річних братів поліцейські склали протоколи за ст. 178 КУпАП. Однак, на старшого з них – ще й за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). 18-річний водій автомобіля за кермування транспортом у нетверезому стані відповідатиме за ст. 130 цього ж кодексу.

За словами начальника Подільського РУП Олександра Ноздратенка, адміністративний протокол також склали ще на одного неповнолітнього – 17-річного студента цього навчального закладу прийшов на лінійку у стані сп’яніння.

Згодом усі урочисті заходи відбулися за планом, але правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством.