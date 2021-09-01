Под Одессой лицеисты устроили пьяные танцы на крыше авто прямо в учебном заведении

Так, инцидент произошел сегодня утром, 1 сентября.

Трое пьяных несовершеннолетних юношей перед началом праздничной линейки заехали во двор Подольского профессионально-технического лицея на авто ВАЗ, включили громкую музыку и принялись танцами на крыше машины.

Правоохранителей вызвали педагоги лицея, которые и прекратили "танцы" юношей.

За появление в общественном месте в нетрезвом состоянии на 16 и 17-летних братьев полицейские составили протоколы по ст. 178 КУоАП. Однако, на старшего из них - еще и за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии будет отвечать по ст. 130 этого же кодекса.

По словам начальника Подольского РУП Александра Ноздратенка, административный протокол также составили еще на одного несовершеннолетнего - 17-летнего студента этого учебного заведения пришел на линейку в состоянии опьянения.

Впоследствии все торжественные мероприятия состоялись по плану, но правонарушители будут отвечать согласно действующему законодательству.