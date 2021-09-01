ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Одессой лицеисты устроили пьяные танцы на крыше авто прямо в учебном заведении

Новина українською →
Подольск, Среда 01 сентября 2021 15:05
Под Одессой лицеисты устроили пьяные танцы на крыше авто прямо в учебном заведении Пьяная молодежь устроила свою праздничную линейку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Подольск Одесской области трое молодых людей устроили шоу на территории профессионально-технического лицея, где один из них учится. В частности, несовершеннолетние заехали во двор автомобилем ВАЗ и устроили танцы.

Об этом сообщают в прессслужбе Нацполиции Одесской области.

Так, инцидент произошел сегодня утром, 1 сентября.

Трое пьяных несовершеннолетних юношей перед началом праздничной линейки заехали во двор Подольского профессионально-технического лицея на авто ВАЗ, включили громкую музыку и принялись танцами на крыше машины.

Ранее мы сообщали, что в Ровно малолетние братья-близнецы с ножом напали на женщину. Ребята сразу побежали домой, однако, их догнала полиция.

Также в Херсонской области патрульные собирали "дань" с водителей перегруженных фур.

Читайте РБК-Украина в Google News
учения школа День знаний
LITE
Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины
Праздник 1 сентября: что строго делать в этот день, главные приметы, у кого именины