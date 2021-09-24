Газ, електрика та опалення: що буде з тарифами на ЖКГ

Тарифи на комунальні послуги (газ, електрику, опалення) зростати не будуть. Україна готова до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в парламенті.

"По тарифній політиці...З ініціативи президента уряд розробив чіткий план, який передбачає 5 прорахованих кроків", - заявив Шмигаль.

План Кабміну передбачає:

1. Тарифи на газ для населення незмінні

За словами прем'єра, в травні в Україні запустили річний продукт, який передбачає ціну менше 8 грн за куб. м, ціна не змінюється весь опалювальний сезон.

2. Тарифи на тепло і гарячу воду незмінні

Шмигаль зазначив, що ці тарифи встановлює місцева влада.

"Ми забезпечили всі умови, щоб підвищення тарифів не було і будемо на цьому наполягати. "Нафтогаз" пропонує трирічний контракт - 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону, ця ціна не буде збільшуватися. У місцевих керівників немає об'єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду", - зазначив він.

Шмигаль додав, що вже 70% ТКЕ уклали трирічний контракт, уряд працює над питанням компенсації ТКЕ різниці в тарифах. понад 300 млрд гривень будуть перераховані ТКЕ на це.

3. Кабмін знизив тарифи на е/е для 80% домогосподарств - з 1 жовтня тариф складе 1,44 грн для тих, хто споживає менше 250 кВт на місяць. Для тих, хто споживає більше - тариф залишиться без змін. Тарифи на електроопалення також зростати не будуть.

4. Уряд запропонував додатково цього року виділити 12 млрд гривень на субсидії, всі хто потребує субсидій, їх отримує.

"Ніякої заборгованості по субсидіях немає", - заявив прем'єр.

5. Україна готова до опалювального сезону, технічна готовність регіонів вже більше 90%, а запаси газу в сховищах перевищили 18,5 млрд куб. м.