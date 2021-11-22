Помстився матері: під Києвом скандальний блогер залив авто монтажною піною
У Бердичеві Житомирської області скандальний блогер Олександр Волошин залив машину матері монтажною піною.
Про це розповіла очевидиця події Катерина, повідомляє УНІАН.
За словами жінки, інцидент стався цієї суботи, 20 листопада, у дворі, який знаходиться на вулиці Братів Міхєєвих.
Катерина зазначила, що Волошин Залив монтажною піною авто, яке подарував своїй мамі. Жінка каже, що це, скоріше за все, була помста мамі за те, що вона вилила борщ в багажник його авто.
На фото видно, що перед тим як залити машину монтажною піною, її обмотали плівкою. При цьому все, що відбувається знімали на відео.
Олександр Волошин Залив машину матері монтажною піною (фото: unian.net)
Нагадаємо, Олександр Волошин під час відпочинку в Туреччині зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Анні Трінчер.
Щоб зробити сюрприз яскравішим, він запросив байкерів, які оточили пару, і подарував дівчині величезний букет троянд. Крім того, блогер підніс коханій обручку Cartier.
Волошин зізнався у скільки йому обійшлося дане кільце і його незвичайна доставка.
Ми також писали про те, що Волошин влаштував розбірки зі співробітниками поліції. Після чого поскаржився на те, що правоохоронці занадто грубо з ним поводились. У свою чергу в поліції показали, що Олександр був неправий.