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"Копи" грубо поклали на асфальт скандального блогера Волошина: спливло правдиве відео

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 09:41
"Копи" грубо поклали на асфальт скандального блогера Волошина: спливло правдиве відео Фото: Олександр Волошин і Анна Трінчер (instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Світлана Мащенко

Скандальний блогер Олександр Волошин влаштував розбірки з поліцією в ніч на 1 жовтня, напередодні бурхливо відсвяткувавши свій день народження. Тіктокер-бойфренд також відомої блогерки Анни Трінчер поскаржився, що його силою витягли з авто, поклали на землю, завдавши фізичних каліцтв. Але в поліції показали, що Саша все ж був неправий.

Нещодавно в поліції Києва опублікували відео, на якому видно, що саме порушив блогер, і чому "копам" довелося з ним розбиратися таким чином.

Так, на кадрах чітко показано, що бойфренд Анни Трінчер на своєму Porsche Panamera нахабно їде смугою громадського транспорту. Найцікавіше, що інші смуги при цьому абсолютно вільні. Штраф за таке правопорушення становить всього 510 гривень, що для небідного Саші сущі копійки.

Але блогер вирішив піти на принцип. Він навідріз відмовився пред'явити водійське посвідчення, техпаспорт і страховий поліс, вимагав, щоб поліцейські спершу показали йому відеодоказ порушень.

"Як патрульна поліція тиснула на дзвіночок блогеру-провокатору, ставила йому об асфальт лайки і оформляла підписку на штрафмайданчик", - підписував кадри один з Telegram-каналів.

Що сталося в ніч на 1 жовтня

Блогер Волошин поскаржився, що поліція незаконно його витягла з власного авто, і скувала наручниками на асфальті. Але на опублікованому відео була лише частина інциденту, по якому було незрозуміло, хто правий, а хто винен.

Разом з подругою Анною Трінчер вони записували відео в Instagram, скаржачись на патрульних. Саша показував садна, забої, їздив знімати побої і обіцяв покарати поліцію за "беззаконня".

Раніше Олександр Волошин оскандалився з подарованим iPhone 11 маленькій дівчинці. Він вручив смартфон, а потім його силою відібрав

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