Отомстил матери: под Киевом скандальный блогер залил авто монтажной пеной

По словам женщины, инцидент произошел в эту субботу, 20 ноября, во дворе, который находится на улице Братьев Михеевых.

Екатерина отметила, что Волошин залил монтажной пеной авто, которое подарил своей маме. Женщина говорит, что это, скорей всего, была месть маме за то, что она вылила борщ в багажник его авто.

На фото видно, что перед тем как залить машину монтажной пеной, ее обмотали пленкой. При этом все происходящее снимали на видео.

Александр Волошин залил машину матери монтажной пеной (фото: unian.net)