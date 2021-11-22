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Отомстил матери: под Киевом скандальный блогер залил авто монтажной пеной

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Бердичев, Понедельник 22 ноября 2021 18:01
Отомстил матери: под Киевом скандальный блогер залил авто монтажной пеной Коллаж РБК-Украина: Александр Волошин залил машину матери монтажной пеной
Автор: Styler

В Бердичеве Житомирской области скандальный блогер Александр Волошин залил машину матери монтажной пеной.

Об этом рассказала очевидица происшествия Екатерина, сообщает УНИАН.

По словам женщины, инцидент произошел в эту субботу, 20 ноября, во дворе, который находится на улице Братьев Михеевых.

Екатерина отметила, что Волошин залил монтажной пеной авто, которое подарил своей маме. Женщина говорит, что это, скорей всего, была месть маме за то, что она вылила борщ в багажник его авто.

На фото видно, что перед тем как залить машину монтажной пеной, ее обмотали пленкой. При этом все происходящее снимали на видео.

Отомстил матери: под Киевом скандальный блогер залил авто монтажной пеной

Александр Волошин залил машину матери монтажной пеной (фото: unian.net)

Напомним, Александр Волошин во время отдыха в Турции сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анне Тринчер.

Чтобы сделать сюрприз ярче, он пригласил байкеров, которые окружили пару, и подарил девушке огромный букет роз. Кроме того, блогер преподнес возлюбленной обручальное кольцо Cartier.

Волошин признался во сколько ему обошлось данное кольцо и его необычная доставка.

Мы также писали о том, что Волошин устроил разборки с сотрудниками полиции. После чего пожаловался на то, что правоохранители слишком грубо с ним обращались. В свою очередь в полиции показали, что Александр был неправ.

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Житомир блогер
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