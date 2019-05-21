Не дозволимо Кремлю стерти пам'ять: Супрун зробила важливу заяву

Супрун зробила заяву про Голодомор в Україні (колаж: РБК-Україна)

Уляна Супрун наголосила на важливості світового визнання Голодомору геноцидом українського народу

Уляна Супрун закликала українців підписати петицію на підтримку того, щоб Німеччина визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу, який влаштував тоталітарний радянський режим.

Супрун пише, що обов'язком кожного українця є не дозволити Кремлю стерти пам'ять про ті жахіття чи висміяти прагнення українців розповісти правду.

З такою вимогую до німецького Бундестагу звернулися українці, що проживають в Німеччині. Ініціативна група зареєструвала петицію, яку можна підписати, безвідносно від місця проживання та локації знаходження.

Петиція треба підписати до 27 травня 2019 року. Для того, щоб парламент Німеччини взяв її до розгляду, вона має набрати 25 тисяч підписів. Наразі підписалося трохи більше ніж 19 тисяч чоловік.

"В інструкції докладно та з перекладом пояснено, як вірно все заповнити та на що клікати. Ця процедура займе у вас не більше 5 хвилин", - пише Супрун.

Супрун зробила заяву про Голодомор в Україні (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Очільниця МОЗ зазначає, що геноцидом українського народу Голодомор вже визнали 16 країн: Канада, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, США. А ще кілька країн, серед яких Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія та інші, засудили Голодомор як злочинний акт проти людяності.

"Весь цивілізований світ має визнати, що така політика була не просто злочином Совєтів, а стала геноцидом проти українського народу", - заявляє Уляна Супрун.

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