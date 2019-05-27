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Геть старі процедури: Супрун розповіла про цікаві нововведення

STYLERЖиття    27.05.2019 - 21:37
Геть старі процедури: Супрун розповіла про цікаві нововведення
Супрун анонсувала зміни (Колаж РБК-Україна)

Супрун розповіла, що реабілітацією пацієнтів тепер буде займатися ціла команда

Уляна Супрун розповіла українцям, що старі методи реабілітації пацієнтів, такі як "лікування" ваннами з глиною, парафіном або електрофорез відходять у минуле, а на зміну їм з'являться лікарі, які будуть ефективно працювати над відновленням функціональних можливостей людини і робити вони це будуть тільки за допомогою доказових методів лікування.

Супрун розповіла про те, що в лікарнях України з'являться нові спеціалісти – лікар фізичної та медичної реабілітації, фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент фізичного терапевта і асистент эрготерапевта.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини буде очолювати реабілітаційний процес і буде організовувати та координувати виконання повного реабілітаційного циклу – від медичного та реабілітаційного обстеження, визначення цілей реабілітації та проведення втручань і контролю ефективності.

Геть старі процедури: Супрун розповіла про цікаві нововведенняВ Україні з'являться нові фахівці з реабілітації пацієнтів

Фізичний терапевт – це людина, яка буде визначати якість життя і руховий потенціал людини, буде допомагати пацієнтові поліпшити діяльність опорно-рухового апарату і організму в цілому, рівновагу, координацію, збільшити силу, витривалість м'язів і вдосконалити спритність руху.

Ерготерапевт буде допомагати пацієнтам відновити втрачені або обмежені функції руху і координації, навчить людину жити в нових для неї умовах і допоможе досягти максимальної самостійності в побуті. Ерготерапевт – це лікар, який навчить пацієнта самостійно одягатися, роздягатися, митися, готувати, їсти, працювати, розважатися і спілкуватися.

Вона додала, що в реабілітаційних командах також будуть психологи, соціальні працівники, медсестри, медбрати, мовні терапевти та інші фахівці за необхідності. Всі вони будуть займатися усуненням обмеження діяльності внаслідок хвороби або травми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун підготувала медичну пам'ятку для туриста.

А також розповідали про те, що Супрун дала українцям важливу пораду про щитовидну залозу.

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