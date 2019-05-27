Геть старі процедури: Супрун розповіла про цікаві нововведення

Супрун анонсувала зміни (Колаж РБК-Україна)

Супрун розповіла, що реабілітацією пацієнтів тепер буде займатися ціла команда

Уляна Супрун розповіла українцям, що старі методи реабілітації пацієнтів, такі як "лікування" ваннами з глиною, парафіном або електрофорез відходять у минуле, а на зміну їм з'являться лікарі, які будуть ефективно працювати над відновленням функціональних можливостей людини і робити вони це будуть тільки за допомогою доказових методів лікування.

Супрун розповіла про те, що в лікарнях України з'являться нові спеціалісти – лікар фізичної та медичної реабілітації, фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент фізичного терапевта і асистент эрготерапевта.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини буде очолювати реабілітаційний процес і буде організовувати та координувати виконання повного реабілітаційного циклу – від медичного та реабілітаційного обстеження, визначення цілей реабілітації та проведення втручань і контролю ефективності.

В Україні з'являться нові фахівці з реабілітації пацієнтів

Фізичний терапевт – це людина, яка буде визначати якість життя і руховий потенціал людини, буде допомагати пацієнтові поліпшити діяльність опорно-рухового апарату і організму в цілому, рівновагу, координацію, збільшити силу, витривалість м'язів і вдосконалити спритність руху.

Ерготерапевт буде допомагати пацієнтам відновити втрачені або обмежені функції руху і координації, навчить людину жити в нових для неї умовах і допоможе досягти максимальної самостійності в побуті. Ерготерапевт – це лікар, який навчить пацієнта самостійно одягатися, роздягатися, митися, готувати, їсти, працювати, розважатися і спілкуватися.

Вона додала, що в реабілітаційних командах також будуть психологи, соціальні працівники, медсестри, медбрати, мовні терапевти та інші фахівці за необхідності. Всі вони будуть займатися усуненням обмеження діяльності внаслідок хвороби або травми.

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