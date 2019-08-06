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Богдан працює безкоштовно: названі зарплати членів Зе-команди

STYLERЖиття    06.08.2019 - 17:21
Богдан працює безкоштовно: названі зарплати членів Зе-команди
Колаж (РБК-Україна)

У мережі розповіли, скільки отримують члени команди президента Зеленського

Журналісти дізналися, яку зарплату отримують соратники президента України Володимира Зеленського. Як виявилося, сам голова держави за місяць отримав майже 23 тисячі гривень, а Андрій Богдан, який очолює Офіс президента, вже третій місяць працює абсолютно безкоштовно. Про це повідомляють "Українські новини", які запросили інформацію у Державного управління справами.

"Заробітна плата Президента України Зеленському В. А. в липні 2019 року нараховано в розмірі посадового окладу – 28 000 гривень", - сказано в повідомленні.

Премій і надбавок Зеленський за липень не отримував. Відзначається, що з зарплати виплачено 5 460 гривень податків і зборів, тобто за другий літній місяць Зеленський отримав 22 540 гривень.

Богдан працює безкоштовно: названі зарплати членів Зе-командиФото: Андрій Богдан (Facebook)

"Заробітна плата керівника Офісу Президента України Богдану А. В., першому заступнику Керівника Офісу Президента України Трофімову С.. та заступникам Керівника Офісу Президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Р., Тимошенко К. В., Пристайко Ст. Ст. І Гончаруку А. В. у липні 2019 року не нараховувалася", - відповіли в ДУС.

Наголошується, що керівництво Офісу Президента також не отримувало зарплату в травні і червні. До речі, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка і Тимошенко були призначені в Адміністрацію Президента 21 травня, Пристайко - 22 травня, а Гончарук - 28 травня, а з 25 червня всі вони були переведені в Офіс Президента.

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