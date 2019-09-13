Скасування комуналки: кому пощастить, як і коли можуть впровадити реформу (відео)

Не так давно Володимир Зеленський зробив гучну заяву про те, що деякі категорії українців можуть бути звільнені від оплати комунальних послуг. Пізніше з'явилося уточнення, що такі пільги стосуватимуться тих людей, які мають великий стаж, низький дохід і вік 70 років і більше.

Крім того, пільга може поширюватися лише на соціальні норми споживання – все, що понад, буде оплачуватися.

Що означає "скасування комуналки", кому може пощастити і як це буде працювати, повідомляється в сюжеті телеканалу Україна.

Радник президента України Олег Устенко, каже, що в першу чергу, звільнити від комуналки можуть людей, які отримують мінімальну пенсію, або близьку до неї.

Варто відзначити, що в Україні більше 4,5 мільйонів людей, які перетнули 70-річний віковий рубіж. Але при розгляді такої пільги, багатьох відсіють. В першу чергу, тих, хто отримує пенсію, вище мінімальної. Але і серед тих, хто виживає на "мінімалку", пощастить не всім.

Безкоштовна комуналка в Україні (колаж: РБК-Україна)

"Якщо людина живе з забезпеченими родичами, вона не належить до категорії малозабезпечених", - говорить Ольга Піщуліна, експерт у сфері пенсійного законодавства.

Деякі літні люди, які отримують мінімальну пенсію, в опалювальний сезон віддають всю пенсію на оплату комунальних послуг. І якщо мешканці сіл можуть якось виживати за рахунок свого городу, то для жителів міст пенсія розміром 2000 гривень – це катастрофа.

Крім того, існує ризик, що скасуванням комуналки будуть зловживати. Так відбувається зараз субсидіями – на ринку оренди нерухомості маса пропозицій здати квартиру із субсидією", в якості бонусу.

Так само може статися і з квартирами, в яких зареєстровані особи, що можуть бути звільнені від сплати комуналки.

Ще одним ризиком є те, що люди, звільнені від комуналки, будуть використовувати ресурси недоцільно: не треба платити – не треба економити.

Експерти пропонують встановити для такої категорії українців соціальну норму – оплачуватися буде все, що її перевищує. Подібне практикується з субсидіями.

У будь-якому разі, подібна ініціатива може бути впроваджена лише з наступного року – її треба внести до Держбюджету 2020.

Безкоштовна комуналка в Україні (відео: YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, раніше ми писали про введення нових правил отримання держвиплат.

Також повідомлялося, що українцям посилять покарання за борги по комуналці.