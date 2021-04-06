Як відрізнити підроблену спецперепустку в транспорт від справжньої: є одна фішка

У Києві другий день діє посилений карантин і проїзд в громадському транспорті дозволений лише за спецперепустками . За два дні поліція затримала вже кілька порушників, які використовують підроблені документи.

Визначити фальшивий спецпропуск не дуже важко – є всього один простий спосіб. Про це розповіли патрульні поліцейські, які перевіряють документи у входу в метро в коментарі для видання Strana.

Виявилося, що у нової спецперепустки для проїзду в громадському транспорті є своя фішка. Її не враховують шахраї, що підробляють документ.

На оригінальній спецперепустці відмітним елементом документа є золоте тиснення навколо герба на лицьовій стороні картки. На світлі це тиснення має характерний відблиск.

А від при копіюванні спецперепустки на принтері, цей відблиск стає тьмяним і перестає відблискувати золотом. Саме це допомагає поліцейським про час пропускного контролю швидко відрізняти підроблені документи від справжніх.

Скріншот

Деякі шахраї вже розпізнали хитрість і у своїх оголошеннях перестали публікувати фотографії фальшивих спецперепусток.

Варто відзначити, що оголошення на популярних сайтах швидко з'являються і також швидко зникають.