Як відрізнити підроблену спецперепустку в транспорт від справжньої: є одна фішка
У Києві другий день діє посилений карантин і проїзд в громадському транспорті дозволений лише за спецперепустками. За два дні поліція затримала вже кілька порушників, які використовують підроблені документи.
Визначити фальшивий спецпропуск не дуже важко – є всього один простий спосіб. Про це розповіли патрульні поліцейські, які перевіряють документи у входу в метро в коментарі для видання Strana.
Виявилося, що у нової спецперепустки для проїзду в громадському транспорті є своя фішка. Її не враховують шахраї, що підробляють документ.
На оригінальній спецперепустці відмітним елементом документа є золоте тиснення навколо герба на лицьовій стороні картки. На світлі це тиснення має характерний відблиск.
А від при копіюванні спецперепустки на принтері, цей відблиск стає тьмяним і перестає відблискувати золотом. Саме це допомагає поліцейським про час пропускного контролю швидко відрізняти підроблені документи від справжніх.
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Деякі шахраї вже розпізнали хитрість і у своїх оголошеннях перестали публікувати фотографії фальшивих спецперепусток.
Варто відзначити, що оголошення на популярних сайтах швидко з'являються і також швидко зникають.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що молода дівчина продавала по 200 гривень спецперепустки для транспорту разом з довідкою про роботу.
А також ми писали про те, що у метро Києва закрили частину вестибюлів через посилений карантин – список.