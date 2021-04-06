Локдаун у Києві: в метро закрили частину вестибюлів (список)

У метрополітені Києва через введення жорсткого карантину закрили частину вестибюлів. З понеділка, 5 квітня, проїзд у метро можливий тільки за спецперепустками.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

"Водночас є певні обмеження. Станції з одним вестибюлем працюють у звичайному режимі, станції з двома і більше вестибюлями працюють на один", - зазначено в повідомленні.

Він зазначив, що КП працює у звичайному графіку, прохід на станції здійснюється за спецперепустками.

Нагадаємо, на проблему зі спецперепустками в Києві на громадський транспорт відреагували в Офісі президента. Там наполягають на тому, щоб міська влада оперативно вирішила ситуацію з дефіцитом пропусків.

Як писало РБК-Україна, досі киянам не видали всі спеціальні перепустки, і були випадки, коли, наприклад, медиків не пускали в громадський транспорт. У КМДА обіцяють роздати решту перепусток протягом двох днів.