Локдаун у Києві: в метро закрили частину вестибюлів (список)
У метрополітені Києва через введення жорсткого карантину закрили частину вестибюлів. З понеділка, 5 квітня, проїзд у метро можливий тільки за спецперепустками.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.
Він зазначив, що КП працює у звичайному графіку, прохід на станції здійснюється за спецперепустками.
"Водночас є певні обмеження. Станції з одним вестибюлем працюють у звичайному режимі, станції з двома і більше вестибюлями працюють на один", - зазначено в повідомленні.
Перелік вестибюлів, закритих на вхід і вихід:
- "Академмістечко" - вестибюль №1 (з боку ст. "Житомирська");
- "Житомирська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Святошин");
- "Святошин" - вестибюль №1 (з боку ст. "Нивки");
- "Нивки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Берестейська");
- "Хрещатик" - вестибюль №3 (по вул. Городецького)
- "Лівобережна" - вестибюль №2 (з боку ст. "Дарниця")
- "Дарниця" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");
- "Чернігівська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Лісова)
- "Лісова" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");
- "Героїв Дніпра" - вестибюль №2 (в напрямку м. Вишгород)
- "Мінська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Оболонь");
- "Оболонь" - вестибюль №1 (з боку ст. "Мінська");
- "Почайна" - вестибюль №1 (з боку ст. "Оболонь");
- "Контрактова площа" - вестибюль №2 (з боку ст. "Тараса Шевченка");
- "Васильківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Виставковий центр");
- "Іподром" - вестибюль №1 (з боку ст. "Виставковий центр");
- "Теремки" - вестибюль №2 (в напрямку виїзду з міста);
- "Бориспільська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Вирлиця");
- "Харківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Вирлиця");
- "Позняки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Осокорки");
- "Осокорки" - вестибюль №2 (з боку ст. "Позняки");
- "Видубичі" - вестибюль №2 (з боку ст. "Славутич");
- "Золоті Ворота" - вихід на вул. Володимирська.
Нагадаємо, на проблему зі спецперепустками в Києві на громадський транспорт відреагували в Офісі президента. Там наполягають на тому, щоб міська влада оперативно вирішила ситуацію з дефіцитом пропусків.
Як писало РБК-Україна, досі киянам не видали всі спеціальні перепустки, і були випадки, коли, наприклад, медиків не пускали в громадський транспорт. У КМДА обіцяють роздати решту перепусток протягом двох днів.