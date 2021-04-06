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Локдаун у Києві: в метро закрили частину вестибюлів (список)

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 12:44
Локдаун у Києві: в метро закрили частину вестибюлів (список) Фото: в столичному метро закрили частину вестибюлів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У метрополітені Києва через введення жорсткого карантину закрили частину вестибюлів. З понеділка, 5 квітня, проїзд у метро можливий тільки за спецперепустками.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Він зазначив, що КП працює у звичайному графіку, прохід на станції здійснюється за спецперепустками.

"Водночас є певні обмеження. Станції з одним вестибюлем працюють у звичайному режимі, станції з двома і більше вестибюлями працюють на один", - зазначено в повідомленні.

Перелік вестибюлів, закритих на вхід і вихід:

  • "Академмістечко" - вестибюль №1 (з боку ст. "Житомирська");
  • "Житомирська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Святошин");
  • "Святошин" - вестибюль №1 (з боку ст. "Нивки");
  • "Нивки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Берестейська");
  • "Хрещатик" - вестибюль №3 (по вул. Городецького)
  • "Лівобережна" - вестибюль №2 (з боку ст. "Дарниця")
  • "Дарниця" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");
  • "Чернігівська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Лісова)
  • "Лісова" - вестибюль №1 (з боку ст. "Чернігівська");
  • "Героїв Дніпра" - вестибюль №2 (в напрямку м. Вишгород)
  • "Мінська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Оболонь");
  • "Оболонь" - вестибюль №1 (з боку ст. "Мінська");
  • "Почайна" - вестибюль №1 (з боку ст. "Оболонь");
  • "Контрактова площа" - вестибюль №2 (з боку ст. "Тараса Шевченка");
  • "Васильківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Виставковий центр");
  • "Іподром" - вестибюль №1 (з боку ст. "Виставковий центр");
  • "Теремки" - вестибюль №2 (в напрямку виїзду з міста);
  • "Бориспільська" - вестибюль №1 (з боку ст. "Вирлиця");
  • "Харківська" - вестибюль №2 (з боку ст. "Вирлиця");
  • "Позняки" - вестибюль №1 (з боку ст. "Осокорки");
  • "Осокорки" - вестибюль №2 (з боку ст. "Позняки");
  • "Видубичі" - вестибюль №2 (з боку ст. "Славутич");
  • "Золоті Ворота" - вихід на вул. Володимирська.

Нагадаємо, на проблему зі спецперепустками в Києві на громадський транспорт відреагували в Офісі президента. Там наполягають на тому, щоб міська влада оперативно вирішила ситуацію з дефіцитом пропусків.

Як писало РБК-Україна, досі киянам не видали всі спеціальні перепустки, і були випадки, коли, наприклад, медиків не пускали в громадський транспорт. У КМДА обіцяють роздати решту перепусток протягом двох днів.

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