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Как отличить поддельный спецпропуск в транспорт от настоящего: есть одна фишка

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 16:15
Как отличить поддельный спецпропуск в транспорт от настоящего: есть одна фишка Оригинальный спецпропуск на транспорт в Киеве имеет существенную деталь (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве второй день действует усиленный карантин и проезд в общественном транспорте разрешен только по спецпропускам. За два дня полиция задержала уже несколько нарушителей, которые используют поддельные документы.

Определить фальшивый спецпропуск не очень трудно – есть всего один простой способ. Об этом рассказали патрульные полицейские, которые проверяют документы у входа в метро в комментарии для издания Strana.

Оказалось, что у нового спецпропуска для проезда в общественном транспорте есть своя фишка. Ее не учитывают мошенники, которые подделывают документ.

На оригинальном спецпропуске отличительным элементом документа является золотое тиснение вокруг герба на лицевой стороне карточки. На свету это тиснение имеет характерный отблеск.

А от при копировании спецпропуска на принтере, этот отблеск становится тусклым и перестает отливать золотом. Именно это помогает полицейским о время пропускного контроля быстро отличать поддельные документы от настоящих.

Как отличить поддельный спецпропуск в транспорт от настоящего: есть одна фишка

Скриншот

Некоторые мошенники уже распознали хитрость и в своих объявлениях перестали публиковать фотографии фальшивого спецпропуска.

Стоит отметить, что объявления на популярных сайтах быстро появляются и также быстро исчезают.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что молодая девушка продавала по 200 гривен спецпропуска для транспорта вместе со справкой о работе.

А также мы писали о том, что в метро Киева закрыли часть вестибюлей из-за усиленного карантина – список.

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