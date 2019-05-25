ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відкрив очі: друг Маркл і Гаррі розповів про справжні взаємовідносини в сім'ї герцогів

STYLERПерсони    25.05.2019 - 12:04
Відкрив очі: друг Маркл і Гаррі розповів про справжні взаємовідносини в сім'ї герцогів
Колаж РБК-Україна

Знайомий герцогів Сасекських поділився особистим з життя Маркл і Гаррі

34-річний принц Гаррі і Меган Маркл, яка вперше стала матір'ю в 37 років, дійсно люблять свою дитину. Особлива турбота проявляється з боку герцога, який намагається знаходитися поряд з сином кожну вільну хвилину. Про це повідомив друг сім'ї.

Незважаючи на те, що принц був змушений тимчасово залишити Маркл і Арчі через офіційні обов'язки, він дійсно любить проводити час зі своєю сім'єю, про що неодноразово заявляли джерела.

Так голова Sentebale Джонні Хорнбі заявив, що приходив провідати новоспечених батьків і спостерігав, як герцог не міг відвести очей і рук від своєї дитини.

Відкрив очі: друг Маркл і Гаррі розповів про справжні взаємовідносини в сім'ї герцогівМеган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

"Принц Гаррі - магніт для дітей. У нього і раніше була з ними неймовірна душевна близькість, а тепер, коли він став батьком, я помітив особливий зв'язок. Меган і Гаррі зараз у стані повного захвату від малюка", - повідомив він.

Нагадаємо, що ми писали про те, як в США заробляють на загибелі принцеси Діани.

Також повідомлялося, що експерт, яка вивчала Меган Маркл протягом декількох місяців, стверджує, що почуття у подружньої пари різні.

Втекла раніше часу: Меган Маркл позбулася єдиної помічниці Збирала серце по шматочках: Меган Маркл отримала відмову від популярного співака
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся