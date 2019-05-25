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Открыл глаза: друг Маркл и Гарри рассказал об истинных взаимоотношениях в семье герцогов

STYLERПерсоны    25.05.2019 - 12:04
Открыл глаза: друг Маркл и Гарри рассказал об истинных взаимоотношениях в семье герцогов
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Знакомый герцогов Сассекских поделился личным из жизни Маркл и Гарри

34-летний принц Гарри и Меган Маркл, которая впервые стала матерью в 37 лет, действительно любят своего ребенка. Особенно забота проявляется со стороны герцога, который старается находиться рядом с сыном каждую свободную минуту. Об этом сообщил друг семьи.

Несмотря на то, что принц был вынужден временно оставить Маркл и Арчи из-за официальных обязанностей, он действительно любит проводить время со своей семьей, о чем неоднократно заявляли источники.

Так председатель Sentebale Джонни Хорнби заявил, что приходил навестить новоиспеченных родителей и наблюдал, как герцог не мог отвести глаз (и рук) от своего ребенка.

Открыл глаза: друг Маркл и Гарри рассказал об истинных взаимоотношениях в семье герцоговМеган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

"Принц Гарри - магнит для детей. У него и раньше была с ними невероятная душевная близость, а теперь, когда он стал отцом, я заметил особую связь. Меган и Гарри сейчас в состоянии полного восторга от малыша", - сообщил он.

Напомним, что мы писали о том, как в США зарабатывают на гибели принцессы Дианы.

Также сообщалось, что эксперт, которая изучала Меган Маркл в течение нескольких месяцев, утверждает, что чувства у супружеской пары различны.

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