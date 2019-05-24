Принц Гаррі залишив Меган Маркл з дитиною одну: що сталося

Меган Маркл залишилася з дитиною одна - принц Гаррі полетів (фото: колаж РБК-Україна)

Меган Маркл знову провела кілька днів без свого чоловіка

Меган Маркл залишилася вдома одна разом зі своїм сином Арчі Харрісоном. Вчора вранці герцог Сассексский вилетів в Рим з лондонського аеропорту Хітроу. Про це повідомляє Daily Star.

Принц Гаррі приземлився в аеропорту Фьюмічіно, де його чекала королівська битва в Римі. Справа в тому, що герцог сьогодні, 24 травня, взяв участь у грі в поло. Він грав в рамках своєї благодійної організації Sentable's Polo Cup, щоб зібрати кошти.

Принц Гаррі на грі в поло (фото: instagram.com/sussexroyal)

Благодійна організація, створена Гаррі разом з принцом Сіісо, який є членом королівської родини Лесото, в 2006 році. Вона допомагає вразливим дітям і молоді в південній частині Африки вести здоровий і продуктивний спосіб життя.

Принц Гаррі на грі в поло (фото: instagram.com/sussexroyal)

Варто зазначити, що принц Гаррі вже вдруге залишає сім'ю одну з тих пір, як його син Арчі з'явився на світ в понеділок, 6 травня. Всього через три дні після народження первістка Гаррі вирушив до Голландії, щоб почати відлік часу до Ігор непереможених, які відбудуться в 2020 році в Гаазі - місті на заході Нідерландів.

Меган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ігри непереможених являють собою міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військових, які стали інвалідами. Дані змагання проходять у різних країнах з 2014 року з ініціативи принца Гаррі.

При цьому раніше Гаррі казав, що йому потрібно батьківська відпустка тривалістю два тижні, щоб "довести, що він сучасний батько". При цьому всього через кілька днів після народження малюка він відвідав Королівську кінну виставку у Віндзорі, а потім відправився в Оксфорд.

Нагадаємо, що ми писали про те, як в США заробляють на загибелі принцеси Діани.

Раніше повідомлялося, що експерт, яка вивчала Меган Маркл протягом декількох місяців, стверджує, що почуття у подружньої пари різні.