В ОП розповіли, коли відкриється метро в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метро відкриється останнім з усіх видів транспорту по мірі ослаблення карантину

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що метрополітен в Україні (Київ, Харків, Дніпро) відкриють останнім з усіх видів транспорту. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Liga.net.

За його словами, по мірі ослаблення карантинних обмежень відкриватимуться різні види громадського транспорту, але метро - в останню чергу.

“Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах... Як тільки буде послаблення карантинних заходів - будемо поетапно відкривати і транспорт. Але підприємствам, якщо вони хочуть працювати, треба самоорганізовуватися і робити доставку людей. Так зараз роблять багато підприємств. У більшості їздять на таксі", - заявив Тимошенко.

Він додав, що в метро буде важко контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про відновлення роботи метрополітенів у Києві, Дніпрі та Харкові прийматиме Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, 25 квітня в ЗМІ з'явилася інформація про нібито відновлення роботи метро у Києві приблизно 31 травня. Пізніше в столичному метрополітені повідомили, що не давали інформації щодо дати відновлення роботи підземки.

Також РБК-Україна писало, що уряд оприлюднив план виходу з карантину. Очікується, що послаблювати його почнуть після 11 травня. На першому етапі Кабмін планує дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони.