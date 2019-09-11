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Діти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловіком

STYLERПерсони    11.09.2019 - 14:47
Діти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловіком
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Світлана Лобода заінтригувала шанувальників новим фото

Світлана Лобода опублікувала в Instagram спільний знімок з відомим шоуменом і популярним виконавцем Олександром Реввой. Як відомо, співачку пов'язує зі співаком, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, не тільки давня дружба, але і спільні проекти.

Артисти часто запалюють разом на сцені, як це сталося нещодавно у Києві на День Конституції.

Виконавиця присвятила публікацію 45-річному ювілею Ревви, який той відзначав у вівторок, 10 вересня.

"З Днем Народження, мій друг. Люблю. Чекаю на цей вечір", - підписала знімок Світлана.

Діти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловіком

Світлана Лобода і Олександр Ревва (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники засипали публікацію захопленими компліментами з побажанням артистам закрутити роман, забуваючи про те, що шоумен одружений та виховує двох доньок.

  • Ревва і Лобода повинні бути разом!
  • Гарна пара... Діти теж вийдуть красивими і талановитими...
  • Прям як чоловік і дружина, милашки.
  • Сто пудів шпеха*ться.
  • Я думала, що ви пара.

Діти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловікомДіти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловікомДіти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловікомДіти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловікомДіти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловіком

Скрін коментарів

Нагадаємо, що Світлану Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували.

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