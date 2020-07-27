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Люди ходили по коліно у воді: зливою затопило ще один курорт на Азовському морі

Бердянськ, Понеділок 27 липня 2020 13:09
Люди ходили по коліно у воді: зливою затопило ще один курорт на Азовському морі
Бердянськ затопило зливою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У курортному Бердянську випало 49,2 мм опадів за одну ніч

Курортне місто Бердянськ в Запорізькій області, що знаходиться на узбережжі Азовського моря, затопило потужною зливою в ніч на 27 липня. Вулиці перетворилися на річки, в яких люди бродили майже по коліно у воді, а автомобілі з сухопутного транспорту практично перетворилися на водний.

Всього за одну ніч Бердянськ залило 49,2 мм опадів, пише Бердянськ 24. Дощі йшли всю ніч до самого ранку. Місцеві ЗМІ показують фото і відео міста, яке зазнало лиха через опади.

"На певних ділянках нижньої частини міста рух транспорту і пішоходів по тротуарах помітно ускладнено", - йдеться в повідомленні.

Люди ходили по коліно у воді: зливою затопило ще один курорт на Азовському моріЛюди ходили по коліно у воді: зливою затопило ще один курорт на Азовському моріЛюди ходили по коліно у воді: зливою затопило ще один курорт на Азовському морі

Бердянськ затопило зливою (фото: Бердянськ 24)

Крім того, що дощова каналізація не справлялися з дощами, без електрики залишилися окремі райони міста.

"Частина центру міста без електроенергії, знеструмлено Косу, Військове містечко та частково Нагорну частину", - пишуть місцеві ЗМІ.

Бердянськ затопило зливою (відео: YouTube/Бердянськ 24)

Раніше ми писали, що курорт Кирилівка пішов під воду, через що він став продовженням Азовського моря.

Зазначимо, що синоптики прогнозують дощі на Півдні України і на вівторок, 28 липня.

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