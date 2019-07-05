Економлять на різних статтях сімейного бюджету близько 90% українців

Ні в чому собі не відмовляють 4% респондентів, ще 5% відмовилися відповідати

У травні 2019 року вдавалися до економії на різних статтях сімейного бюджету більшість громадян (91%) України. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

При цьому заявили, що ні на чому не економлять 4% респондентів, а 5% вагаються з відповіддю.

За даними опитування, середньостатистична українська сім'я заощаджує приблизно за 4-5 статтями сімейного бюджету. Частіше всього, до таких належать такі найбільш витратні статті витрат, як відпочинок, відпустка (54%), одяг і взуття (52%), продукти харчування (48%), також комунальні платежі (39%).

Опитування проводилося в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group впевненість у завтрашньому дні відсутня у більшої українців (58%), а присутня у відносного меншини (42%).

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у травні 2019 року були задоволені своїм нинішнім життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняло.