Відпочинок у Буковелі оплачено, а курорт закрили. Як повернути свої гроші?

Курорт Буковель закрили на карантин з 13 березня. Готелі, підйомники та інші туристичні принади не працюватимуть як мінімум до 27 березня.

Але що робити, якщо номери на дати з 13 по 27 березня вже оплачено? Що буде з вашими грошима, чи вдасться їх повернути і як це зробити? Про це читайте нижче у матеріалі Styler.

Коли відкриють Буковель?

З 12 березня регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій постановила з 13 по 27 березня 2021 року визначити село Поляниця територією з обмеженим в'їздом.

"В зазначений період буде обмежено в'їзд громадянам, що прямують до Поляниці (в тому числі до туристичного комплексу "Буковель") з розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою. Вимоги та рішення регіональної комісії фактично позбавляють ТК "Буковель" об’єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг", - повідомляє у Facebook ТК "Буковель".

Адміністрація зазначає, що буде намагатися зробити все, аби надати обіцяні послуги після зняття карантинних обмежень.

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З першим днем ​​жорсткого карантину і перші незадоволені туристи.

За словами Наталії, готель обманним шляхом не дає клієнтам скасувати бронь.

"Ми тільки що виїхали з готелю "Буковель". Такого байдужого ставлення до клієнтів готелю і курорту небачено! Ще два дні тому я просила перенести бронь на інші дати, оскільки я з дітьми - одній 5 років, дорога не близька! Відділ бронювання запевнив, та рецепція готелю Буковель, в категоричній формі відмовили та переконали що все працює і все круто і відмінно у них! Ми міняли квитки, витрачали гроші та дорогоцінний час відпочинку на дорогу зі Львова (бо поїзди не ходять), щоб приїхати та сьогодні виїхати !!! З дітьми! Трубку і на місці ніхто не бере, і на рецепції завчена відповідь - готель працює, можете жити! Дуже байдужі люди в керівництві цього курорту! " - розповідає одна з туристок.

Деякі скаржаться, що додзвонитися до готелю з метою дізнатися долю резервації просто неможливо.

"Ситуація один в один, тільки ми так і не поїхали сьогодні. Буковель - на зустріч клієнтам", - додає користувачка Юлія.

Скріншоти (facebook.com/bukovel)

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Під публікацією разом зі скаргами туристів стали з'являтися повідомлення про те, як домогтися справедливості. Хоч по засніжених схилах до 27 березня спуститися не вдасться, зате гроші за номери ніхто не втратить.

Адміністрація пропонує всім туристам, у яких зарезервовані номери на період з 13 по 27 березня заповнити спеціальну форму, щоб перенести відпустку на інші дати.

"Для зміни дат бронювання готелю просимо вас заповнити форму нижче. Зверніть увагу на всі деталі та заповніть усі поля, дякуємо!..." – додає адміністрація у коментарі до посилання на форму зворотного зв'язку.