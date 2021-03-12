Поліція перевіряє "Буковель" на порушення карантину
Поліція проводить перевірку гірськолижного курорту "Буковель" в Івано-Франківській області. Правоохоронці отримали заяви від громадян про масові порушення карантину на курорті.
Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі поліції Прикарпаття.
"Були повідомлення від громадян про масові порушення карантину. Поліція знаходиться там і перевіряє цю інформацію. Поліція діє в межах чинного законодавства", - сказала прес-офіцер поліції.
Водночас місцеве видання "Галицький кореспондент" розповіло, що правоохоронці сьогодні не пускали людей на один з підйомників в "Буковелі".
За даними видання, відпочивальники спробували прорватися на підйомник, але поліція все ж заблокувала його роботу. Поліція в коментарі РБК-Україна не підтвердила цю інформацію.
Видання також опублікувало відео, на якому видно, як деякі відпочивальники намагаються прибрати огородження, яке перекривало дорогу до підйомника. На відеороликах також можна побачити поліцію.
Нагадаємо, Івано-Франківська область перебуває у "червоній" зоні карантину. В регіоні заборонена робота кафе, ресторанів та громадського транспорту, однак гірськолижний курорт продовжує працювати.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що курорт "Буковель" не закрили, бо заклади на його території працюють відповідно до карантинних обмежень червоної "зони".
Як писало РБК-Україна, через карантин роботу курорту "Буковель" було обмежено. На території курорту скасували масові заходи, концерти та розважальну програму.