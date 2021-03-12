ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція перевіряє "Буковель" на порушення карантину

Новость на русском → Івано-Франківська область, П'ятниця 12 березня 2021 19:33
Поліція перевіряє "Буковель" на порушення карантину Фото: курорт "Буковель" (instagram.com vadimterenchuk)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція проводить перевірку гірськолижного курорту "Буковель" в Івано-Франківській області. Правоохоронці отримали заяви від громадян про масові порушення карантину на курорті.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі поліції Прикарпаття.

"Були повідомлення від громадян про масові порушення карантину. Поліція знаходиться там і перевіряє цю інформацію. Поліція діє в межах чинного законодавства", - сказала прес-офіцер поліції.

Водночас місцеве видання "Галицький кореспондент" розповіло, що правоохоронці сьогодні не пускали людей на один з підйомників в "Буковелі".

За даними видання, відпочивальники спробували прорватися на підйомник, але поліція все ж заблокувала його роботу. Поліція в коментарі РБК-Україна не підтвердила цю інформацію.

Видання також опублікувало відео, на якому видно, як деякі відпочивальники намагаються прибрати огородження, яке перекривало дорогу до підйомника. На відеороликах також можна побачити поліцію.

Нагадаємо, Івано-Франківська область перебуває у "червоній" зоні карантину. В регіоні заборонена робота кафе, ресторанів та громадського транспорту, однак гірськолижний курорт продовжує працювати.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що курорт "Буковель" не закрили, бо заклади на його території працюють відповідно до карантинних обмежень червоної "зони".

Як писало РБК-Україна, через карантин роботу курорту "Буковель" було обмежено. На території курорту скасували масові заходи, концерти та розважальну програму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство полиция Івано-Франківська область проверка буковель Карантин
NEWS
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації