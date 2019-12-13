Віддайте борги і вибачте ворогів: знаки Зодіаку, яких чекає щастя в переддень Нового року

Гороскоп на грудень 2019 - кому пощастить (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку посміхнеться удача в кінці грудня

Гороскоп на кінець 2019 року говорить про те, що останні дні минулого року стануть дуже щасливими для деяких знаків Зодіаку. Можливі несподівані зустрічі, яскраві події та приємні сюрпризи. Астрологи радять в останні дні грудня віддати всі борги, пробачити всіх своїх ворогів і зустріти рік Білого Металевого Щури в гарному настрої.

Тельці

Сама найкраща порада для представників цього знака Зодіаку – простіше ставитися до всього, що відбувається. На будь-які дрібниці варто реагувати стійко і без зайвої дратівливості.

Всі завдання тоді вирішаться самі по собі, а Новий рік принесе спокій і радісні новини.

Близнюки

Кінець грудня для Близнюків пройде під стрілами Амура і самі серйозні зміни відбудуться саме в любовній сфері. Астрологи попереджають, що зациклюватися не варто, а потрібно переключити свою увагу на нове хобі. Крім того, потрібно відпустити всі страхи і сміливо відкривати нові горизонти.

Леви

Кінець грудня для Львова стане яскравим і незабутнім, і удача буде супроводжувати представників цього знака Зодіаку у всіх справах.

Для того, щоб Фортуна не відвернулася, не варто розпорошуватися на всі справи підряд, а сфокусуватися на декількох великих і важливих.

Стрільці

У Стрільців кінець грудня стане дуже важливим і перспективним – їм належить закрити гештальти у старих відносинах, відмовитися від токсичних особистостей у своєму житті, помиритися з друзями, розібратися в поточних проблемах і сміливо зробити крок назустріч самим дорогим і близьким людям, які стануть опорою і підтримкою в 2020 році.